Nokia höjde resultatet per aktie

Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:

Justerat resultat över förväntan. Nokia nådde ett resultat per aktie exklusive extraordinära kostnader (non-IFRS) på 0,08 euro för det andra kvartalet 2017. Det var högre än analytikernas förväntningar, som låg på en vinst på 0,04 euro per aktie enligt SME Direkt.

Det rapporterade resultatet per aktie blev -0,07 euro mot väntade -0,01 euro per aktie. Omsättningen hamnade på 5 629 miljoner euro för kvartalet. Analytikernas snittförväntningar låg på en omsättning på 5 623 miljoner euro.

Sänker marknadsprognos för Networks. Nokia sänker sin marknadsprognos för Networks för 2017 och räknar nu med att den adresserbara marknaden minskar med 3-5 procent. Tidigare prognos var att marknaden skulle minska med "låga ensiffriga tal", jämfört med 2016.

Bolaget räknar fortfarande med att försäljningen inom Networks 2017 samtidigt minskar i linje med marknaden.

Prognosen kvarstår om att den justerade rörelsemarginalen (non IFRS) för affärsområdet Networks kommer att uppgå till 8-10 procent under helåret 2017. Analytikerna hade inför rapporten räknat med en justerad rörelsemarginal för Networks på 9,6 procent för helåret 2017, enligt SME Direkt. Analytikernas förväntningar var inför rapporten att Networks försäljning sjunker 2,6 procent 2017.

Upprepar synergimål Alcatel. Nokia står fast vid sin bedömning att den årliga kostnadsbesparingen från Alcatel-Lucent-affären uppgår till cirka 1,2 miljarder euro, med full effekt under helåret 2018. Strukturkostnaderna för besparingarna och effektiviseringarna väntas liksom tidigare uppgå till totalt 1,7 miljarder euro.

Ultra Broadband bakom försäljningsnedgång Networks. I andra kvartalet låg Networks nettoomsättning på 4.971 miljoner euro, 2 procent sämre än konsensus och 5 procent lägre än under andra kvartalet 2016. Anledningen till att försäljningen inom Networks sjönk jämfört med i fjol går att finna inom Ultra Broadband Networks. Ultra Broadbands försäljning sjönk med 8 procent under kvartalet, jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Det största området inom Ultra Broadband mätt i omsättning är Mobile Networks som redovisade en sexprocentig försäljningsnedgång under kvartalet, jämfört med motsvarande kvartal i fjol.