Carnegie vill att NetEnt ska göra bättre spel

Net Ents försäljningstillväxt avtog väsentligt under första halvåret i år och verkar inte ha tagit fart under andra halvåret.

Det skriver Carnegie i den analys där investmentbanken sänker rekommendationen för gamblingbolaget till från köp till behåll, vilket Nyhetsbyrån Direkt skrivit om tidigare på tisdagen.

Även om tillväxttaktens avtagande delvis beror på temporära faktorer, finns det ökad risk för att marknaden kommer att börja ifrågasätta Net Ents underliggande tillväxtpotential, enligt Carnegie.

Net Ent verkar ha stött på problem med sina spellanseringar under sommaren. Slotspelet Phantom of the Opera som skulle lanserats i juli drogs tillbaka. The Emoji Planet verkar vara ganska bra men Carnegie tvivlar på att det kommer att bli en hit bland vip-spelare.

Carnegie tror desto mer på The Legend of Shangri-La men noterar att den kom till marknaden sent i september och kommer att ge stöd till fjärde kvartalet tillsammans med Planet of the Apes, som ska lanseras i oktober.

"Vi anser att ett bolag med Net Ents resurser skulle kunna lansera fler och bättre spel än vad vi har sett under de senaste månaderna", skriver Carnegie.

Carnegie lyfter också fram att striktare spelreglering i Polen, Australien och Nederländerna som en faktor som kan hämma Net Ents tillväxt under andra halvåret.

På den positiva sidan tror Carnegie att Net Ent kommer att fortsätta växa starkt på de stora europeiska online-gambling-marknaderna.

Sammantaget har Carnegie sänkt sina vinstprognoser på grund av lägre tillväxtantaganden under andra halvåret 2017. Carnegie har också antagit en mer konservativ syn på 2019, på grund av regleringsförändringar, men noterar att det kan finnas uppsida från live kasino-verksamheten och om den amerikanska delstaten Pennsylvania öppnar för online-kasino.

