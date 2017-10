Net Ent slog resultatförväntningarna

Net Ent redovisar ett rörelseresultat på 156 miljoner kronor. Väntat var 151 miljoner, enligt SME Direkts konsensussammanställning.



Intäkterna uppgick till 401 miljoner kronor, mot väntade 405 miljoner, och rörelsemarginalen blev 38,9 procent. Där låg konsensusprognosen på 37,2 procent.

Fortsatt goda förutsättningar för tillväxt

För resten av 2017 ser spelbolagsunderleverantören Net Ent alltjämt förutsättningar för fortsatt god tillväxt.



Det framgår av Per Erikssons vd-ord i halvårsrapporten.



Han hänvisar till ökade marknadsandelar i Storbritannien, mobil tillväxt och många nya kunder som ska driftsättas.



Samtidigt förutser bolaget fortfarande ett fortsatt investeringsbehov under resten av 2017.



"Ökningen av antalet medarbetare och utvecklingen av vår plattform fortsätter. Vi anpassar organisationen för en högre produktionskapacitet, rustar bolaget för att hantera nya reglerade marknader och vi integrerar allt fler kunder", uppger Per Eriksson i rapporten.



Under årets nio första månader ökade Net Ents intäkter med 14,3 procent.



Analytikerna spådde enligt SME Direkt inför rapporten att bolagets intäkter kommer att växa med 14,5 procent under hela 2017.