Net Ent: Ökade intäkter lyfte rörelsemarginalen

Intäkterna uppgick till 407 miljoner kr, mot väntade 411 miljoner, och rörelsemarginalen blev 35,7 procent. Där låg konsensusprognosen på 35,2 procent.

För resten av 2017 ser spelbolagsunderleverantören alltjämt förutsättningar för fortsatt god tillväxt.

Det framgår av Per Erikssons vd-ord i halvårsrapporten.

"Vi ser ljust på framtiden och för andra halvåret 2017 ser vi förutsättningar för fortsatt god tillväxt tack vare fler nya spel, ökande marknadsandelar i Storbritannien, mobil tillväxt och många nya kunder som ska driftsättas, samt vår satsning i Nordamerika", skriver han.

Fortsatt investeringsbehov

Bolaget förutser alltjämt ett fortsatt investeringsbehov under resten av 2017.

Under det första halvåret ökade Net Ents intäkter med drygt 15 procent.

Analytikerna spådde inför rapporten att bolagets intäkter kommer att växa med 17 procent under hela 2017.

Att Net Ent redovisade en högre rörelsemarginal under det andra kvartalet jämfört med motsvarande kvartal i fjol berodde främst på de ökade intäkterna, enligt Per Eriksson..

"Vi tecknade avtal med sex nya kunder och driftsatte åtta nya kunders kasinon. Antalet speltransaktioner i våra system uppgick till 10,1 miljarder under kvartalet, vilket motsvarar en ökning med 14,4 procent jämfört med förra årets andra kvartal", skriver han i vd-ordet.

Hälften av intäkterna från mobila spel

Samtidigt var royaltynivån för bolagets produkter fortsatt stabil, uppger han vidare.

"Mobila spel fortsätter att bidra till vår tillväxt och stod för mer än hälften av våra intäkter under juni månad", konstaterar Per Eriksson.

Net Ent fortsätter enligt Per Eriksson att generera ett starkt kassaflöde. Under andra kvartalet uppgick kassaflödet efter investeringar till 131 miljoner kronor, innebärande en ökning med 39,8 procent jämfört med det andra kvartalet i fjol.

I slutet av maj delades 540 miljoner kr ut till aktieägarna genom ett automatiskt inlösenprogram.

"Verksamhetens kassaflöde ger oss finansiell flexibilitet för satsningar på framtida tillväxt samtidigt som målet är fortsatt betydande utdelningar till aktieägarna", heter det.

Storbritannien största marknaden

Regionalt bidrog Storbritannien och Italien mest till bolagets tillväxt under kvartalet.

"Storbritannien var vår största marknad totalt sett och vi ser fortsatt stor potential att ta marknadsandelar under de närmaste åren i takt med att vi satsar ännu hårdare på att expandera där. I Italien sker nu all NetEnts verkamhet via licenserade operatörer", uppger Per Eriksson.

I Sverige ökade intäkterna i förhållandevis lägre takt, vilket enligt Net Ent-chefen kan förklaras av bolagets höga marknadsandel och marknadens mognadsgrad.

"Det är glädjande att vi fortsätter växa starkt på reglerade marknader som Danmark, Belgien, Spanien och New Jersey. I Spanien lanserade vi bordsspel under andra kvartalet, vilket kommer att bidra till fortsatt god tillväxt för oss på denna lovande marknad", säger han.

"I USA fortsätter satsningen i New Jersey med full fart samtidigt som vi även bevakar utvecklingen noga i andra delstater som skulle kunna öppna upp för onlinekasino, till exempel Pennsylvania och Illinois", uppger Per Eriksson.