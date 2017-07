NCC: "Kursfallet överreaktion efter rapporten"

En låg lönsamhet inom infrastrukturdelen har medfört ett rörelseresultat för koncernen om 548 miljoner kr för det andra kvartalet, vilket var 7 procent under SME Direkts konsensus.

Enligt ett par analytikerbedömningar som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av kan konsensusförväntan för kommande två år komma ned några procent och ytterligare lite mer i år i spåren av rapporten för det andra kvartalet.

En rimlig kursreaktion vore omkring 3 till 4 procent ned, bedömer analytikerna. Att investerare kan ha tappat tålamodet förs fram som möjlig förklaring till onsdagsförmiddagens tapp.

Bolagets ledning försökte ingjuta konfidens rörande befintlig orderbok under förmiddagens rapportpresentation. Finanschefen Mattias Lundgren sade att "order som tagits in under 2016 och 2017 med den nya organisationen" visat på stabilitet och med en "högre marginal". Han såg inga nya stora förlustprojekt eller några större revideringar av projekt.

Han påpekade samtidigt att NCC har gamla långa kontrakt från 2015 inom norsk anläggningsmarknad med svagare lönsamhet, från tiden med en tidigare organisation.

I samband med rapporten för det tredje kvartalet 2015 när en förlust rapporterades från den norska byggverksamheten hette det exempelvis från NCC att tidigare åtgärder inte visat sig vara tillräckliga och att den nya nordiska organisationen skulle "vidta ytterligare åtgärder" i Norge.

Byggkoncernen NCC:s rörelseresultat blev 548 miljoner kr i det andra kvartalet. Väntat var 592 miljoner kr, enligt SME Direkt.

Nettoomsättningen blev 13 382 miljoner kr, mot förväntade 14 180 miljoner, och orderingången var 16 431 miljoner kr. Snittprognosen låg där på 16 088 miljoner kr.

Inom Infrastructure blev kvartalets rörelseresultat 70 miljoner, att ställa mot förväntan om 112 miljoner kr.

NCC-aktien var kort före klockan 12 ned kring 9 procent.

Diagram: kursutveckling NCC intradag

Källa: Infront