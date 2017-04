Rejäl intäktsökning för Mr Green

Mr Green redovisar ett resultat efter skatt på 18,9 miljoner kronor för det första kvartalet 2017 (24,5). Resultatet per aktie uppgick till 0:53 kronor (0:68).

Ebitda-resultatet steg till 34,2 miljoner kronor (30,2).

Intäkterna ökade till 276 miljoner kronor (219).

Antalet aktiva kunder i Mr Greens onlinekasinon uppgick till 115.601 stycken (94.472), innebärande en ökning med 22,4 procent.

Tror tillväxtmålet nås



Spelbolaget Mr Green uppger att den starka tillväxten i intäkter, nya kunder och kunddeponeringar fortsatte under det första kvartalet.

"Intäkterna ökade med 26,4 procent, vilket är högre än vårt mål om en årlig tillväxt på 20 procent. De första stegen i vår affärsstrategi Mr Green 2.0 har därmed gett önskade effekter", skriver vd Per Norman i delårsrapporten.

"Nu accelererar vi med nya strategiska initiativ och höjer vår ambitionsnivå ytterligare. Det ger oss förutsättningar att fortsätta leverera på vårt tillväxtmål även kommande kvartal", fortsätter Mr Green-chefen.

Bland annat nämner han att bolaget tack vare förvärvet av Dansk Underholdning räknar med att kunna lansera Mr Green i Danmark under andra halvåret.

"Med vår nya produktportfölj har vi dessutom den bredd i erbjudandet som gör att vi kan ta klivet in på nya marknader både inom och utanför Europa. Under kvartalet har vi initierat en etablering i Latinamerika med målet att introducera Mr Green i regionen. Vår fortsatta geografiska expansion innebär att vi också - utöver organisk tillväxt - tittar på olika förvärvsalternativ", uppger Per Norman.

Mr Greens tillväxt har varit speciellt stark på marknader utanför Norden medan tillväxten i Norden var fortsatt svag, noterar han vidare.

"Vi ska nu öka fokus på att förbättra tillväxten i Norden", heter det.

För några veckor sedan presenterades den svenska spelutredningen.

"Vi välkomnar förslaget om en omreglering av spelmarknaden med målet att ge tydliga och lika regler för alla aktörer", säger Per Norman.

Han uppger vidare att affärsstrategin Mr Green 2.0 ger bolaget möjlighet att fortsätta växa i hög takt samt leder till stordriftsfördelar som kommer att påverka EBITDA-marginalen positivt över tid.