Hernhag: Lundins oljeproduktion går som smort

Priset på Nordsjöolja har sedan botten i januari 2016 tuggat sig uppåt från cirka 30 dollar till 61 dollar per fat. Samtidigt har Lundin Petroleum trimmat sina kostnader och lönsamheten har därmed förbättrats rejält. Hittills i år uppgår nettovinsten till 10,70 kr per aktie omräknat med nuvarande dollarkurs.

Just nu tjänar Lundin Petroleum säg 4-5 kr per aktie och kvartal, vilket på årsbasis ger 15-20 kr per aktie. Det ger en klart överkomlig värdering beaktat tillväxtplanerna. Nu lär det globala oljepriset inte kunna stiga särskilt mycket mera långsiktigt då amerikansk skifferolja kan börja flöda i större volymer om oljan blir dyrare.

När framför allt det enorma Johan Sverdrup-fältet börjar producera olja i slutet av 2019 och de kommande åren blir produktionen, och med ett hyggligt oljepris även vinsterna, större. Utbyggnadskostnaderna för fältets ägare med Lundin Petroleum och Statoil i spetsen har sänkts med ytterligare 5 miljarder till totalt 132-147 miljarder norska kronor som ska plöjas ned innan dess och break even för fältet är under 25 dollar per fat.

Sammantaget går mycket Lundin Petroleums väg just nu. Ligger oljepriset och dollarn kvar på nuvarande nivåer lär det gynna aktien. Kurstrenden är tydligt uppåt och det finns det stöd för tack vare produktionens fina utveckling. Stockholmsbörsens i särklass största oljebolag fortsätter att leverera och det går inte att säga annat än att för dig som vill ha olja i portföljen är Lundin Petroleum en lämplig tillväxtaktie.