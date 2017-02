Lundin Petroleum knoppar av och startar nytt bolag

Tre aktier i Lundin Petroleum kommer att ge rätt till en aktie i IPC. IPC har ansökt om att notera aktierna på Torontobörsen och avser även att notera aktierna på Nasdaq Stockholm. Det framgår av ett pressmeddelande.

Lundin Petroleums produktionsprognos för 2017 är mellan 79 000 och 91 000 fat oljeekvivalenter per dag (boepd).

Det konsensus SME Direkt har samlat in tyder på att analytikerna räknat med en produktion på knappt 93 000 fat per dag 2017, eller mer exakt 92 664 fat per dag.

Beaktat förslaget att avknoppa bolagets tillgångar i Malaysia, Frankrike och Nederländerna till ett nybildat bolag, IPC, är detta Lundin Petroleums produktionsprognos, proforma och endast omfattande tillgångarna i Norge, mellan 70 000 och 80 000 boepd och IPC:s produktionsprognos, proforma, mellan 9 000 och 11 000 boepd.

Produktionsprognoserna för de båda bolagen är baserade på att den föreslagna avknoppningen av IPC-tillgångarna sker med verkan från den 1 januari 2017. Lundin Petroleum kommer dock att redovisa produktionen från IPC-tillgångarna fram till det datum avknoppningen slutförs, varpå en ekonomisk uppgörelse kommer att göras för det kassaflöde som genererats från den 1 januari 2017 fram till datumet då avknoppningen slutförs.