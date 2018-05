Starkt resultat av Lundin Petroleum

Analytikerna hade räknat med ett ebitda-resultat på 433 miljoner, enligt SME Direkts sammanställning inför rapporten.

Lundin Petroleums intäkter uppgick till 693 miljoner dollar för perioden. Här låg SME Direkts konsensusprognos på 541 miljoner.

Lundin Petroleum upprepar sin produktionsprognos om 74.000-82.000 fat per dag under 2018.

Enligt SME Direkt väntades snittproduktionen i år uppgå till 81.158 fat per dag. Under 2017 uppgick produktionen till i snitt 86.100 fat per dag.

Produktionsstarten av det norska Johan Sverdrup-fältet väntas fortfarande till slutet av 2019.

Prognosen för verksamhetskostnaderna är 4:15 dollar per fat för helåret. Under det första kvartalet uppgick de till 3:82 dollar per fat.