Lundin Petroleums rörelse-resultat före räntor, skatter, nedskrivningar och avskriv-ningar blev 356 miljoner dollar för första kvartalet. Det var högre än de 325 miljoner dollar analytikerna räknat med enligt SME Direkts sammanställning inför rapporten.

Även intäkter högre.

Intäkterna stannade på 422 miljoner dollar för perioden. Även detta var högre än SME Direkts konsensusprognos som var på 377 miljoner.

Lundin Petroleum höjer sin genomsnittliga produktionsprognos för 2017 till 75 000-85 000 fat per dag, från tidigare 70 000-80 000. Enligt SME Direkt hade analytiker inför rapporten dock i praktiken förutspått en höjning, då de räknade med 80 489 fat per dag.

Upprepar Sverdrupstart slutet 2019.

Produktionsstarten av det norska Johan Sverdrup-fältet väntas fortfarande till slutet av 2019.

Lundin Petroleum producerade cirka 82,6 tusen fat oljeekvivalenter per dag under det första kvartalet 2017. Analytikerna hade i genomsnitt räknat med en produktion på 80,7 tusen fat oljeekvivalenter per dag enligt SME Direkts konsensussammanställning.

"Edvard Grieg fortsätter att prestera över förväntan både vad gäller verksamheten under havsbotten och på anläggningarna. En viktig milstolpe uppnåddes dessutom under det första kvartalet när Edvard Griegplattformens maxkapacitet för oljeproduktion ökade med 15 procent, från 126 tusen fat per dag till 145 tusen fat per dag, brutto", skriver Lundin Petroleum.