Lundin Mining lägger fientligt mångmiljardbud

Budet lyder på 5 kanadadollar per aktie och innebär en premie om 40 procent jämfört med stängningskursen den 30 april. Jämfört med de senaste 30 handelsdagarna volymvägda genomsnittspris på Torontobörsen uppgår premien till 54 procent.

Nevsuns ledning har avvisat propåerna trots ett "flertal försök" från budgivarnas sida att inleda dialog.

Det framgår av ett pressmeddelande från Lundin Mining.

Budet består av 2 kanadadollar per aktie kontant, vilket finansieras av Lundin Mining, samt motsvarande 2 dollar per aktie i Lundin Mining-aktier och motsvarande 1 dollar per aktie i Euro Sun-aktier.

Om budet blir framgångsrikt avser budgivarna att dela upp Nevsun, så att Lundin Mining tar kontroll över Timok-projektet och Euro Sun resten av bolaget inklusive Nevsuns kassa.

Lundin Mining försökte under våren 2016 att köpa in sig i Timok-projektet genom att förvärva dåvarande storägaren Freeport-McMorans andel, för motsvarande 2,2 miljarder kronor.

Delägaren Reservoir Minerals valde dock att utnyttja den "right of first offer", hembudsrätt, som bolaget haft. För att finansiera affären gick Reservoir samman med Nevsun, som sköt till det kapital som krävdes för att ta över Freeports andel.