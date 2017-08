Lucara Diamond: Produktionsproblem sänkte volymen

Problemen var särskilt tydliga i början av kvartalet, varefter ny utrustning blev tillgänglig och effektiviteten i produktionen kunde höjas mot slutet av perioden och in i det nya kvartalet, uppger bolaget i halvårsrapporten.

"Försäljningen under det första halvåret nådde extremt starka prisnivåer och tack vare vår fokus på kostnadskontroll har Karowegruvan fortsatt att leverera starka rörelsemarginaler. Vi har under det andra och det tredje kvartalet arbetat med vår nye operatör för att förbättra effektiviteten, och vår gruvdivision uppnår nu våra produktivitetsmål", kommenterar vd William Lamb i rapporten.

Lucara Diamonds intäkter för det andra kvartalet summeras till 79,6 miljoner dollar, rörelseresultatet ebitda till 51,8 miljoner och nettoresultatet till 32,2 miljoner dollar.

Intäkterna härrör dels från den försäljning av stora och ovanliga rådiamanter som hölls i mitten av maj och som tidigare meddelats inbringade 54,8 miljoner dollar, dels från den försäljning av diamanter ur den ordinarie produktionen som nu visade sig ha genererat 24,8 miljoner dollar.

Nordea, som har en köprekommendation för Lucaraaktien, uppskattade före rapporten totalintäkterna till omkring 84 miljoner och ebitda-resultatet till cirka 56 miljoner dollar.

Under det andra kvartalet utvann Lucara 113 rådiamanter med en storlek över 10,8 carat, så kallade "specials". Detta motsvarar en viktandel om 5,9 procent "specials", en ökning från de 4,6 procent som rapporterades för samma period i fjol.

Lucaras två investeringsprogram, vilka syftar till att lättare kunna utvinna båda stora "mega-diamanter" och effektivare hitta mindre stenar, löper enligt plan både avseende tid och kostnader, uppger bolaget vidare.

"Fokus vid processanläggningen ligger på att färdigställa projekten, vilket ska förbättra utvinningen till slutet av det tredje kvartalet. Därmed kommer Karowegruvan att vara ännu bättre positionerad för att maximera värdet från utvinning och försäljning av diamanter från South Lobe", fortsätter William Lamb med hänvisning till den södra delen av gruvan, där de största diamanterna tidigare utvunnits.

Några resultat från det pågående prospekteringsarbetet redovisar Lucara inte i samband med rapporten. Vissa analysresultat från kimberlitområdet AK13 väntas under det tredje kvartalet, liksom tillstånd att utöka arbetet vid andra områden. En resursuppdatering i spåren av under året genomförda djupborrningar väntas under det fjärde kvartalet 2017.

Inför det andra halvåret upprepar bolaget sin prognos om intäkter på 200-220 miljoner dollar. Dock sänks volymprognosen för utvinning till 265.000-285.000 carat från tidigare 290.000-310.000 carat, samtidigt som prognosen för antalet sålda carat misnkas till 260.000-275.000 från tidigare 290.000-310.000 carat. Guidningen i övrigt lämnas oförändrad.

"Malm från South Lobe avkastar normalt större, högvärderade diamanter", förklarar bolaget, som emellertid skickar med en varning om att guidningen blir mer osäker då tajmingen av utvinning av större, men värdefullare, stenar är svårbedömd.

I samband med halvårsrapporten meddelar Lucara att utdelningen för det tredje kvartalet blir 0:025 kanadadollar per aktie, samma belopp som för det två första kvartalen.