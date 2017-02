Pareto ser ytterligare potential i Leo Vegas

Riktkursen höjs till 52 kronor från tidigare 37. Utöver det anser det norska analytikerhuset att det finns ytterligare potential i aktien.

Pareto räknar med stark försäljningstillväxt, 55 procent, under det fjärde kvartalet som rapporteras 15 februari.

Paretos nya riktkurs baseras på en multipel för EV/försäljning på 2,4 under 2017, vilket är i linje med liknande bolag som Betsson och Kindred.

"Används samma EV/försäljningsmultipel för 2018-estimatet ger det ett potentiellt värde på 65 kronor per aktie under 2018 med ytterligare uppsida till 72 kronor per aktie om Leo Vegas uppnår sitt mål på 300 miljoner i omsättning under 2018", skriver Pareto.

Slutet på inlåsningsperioden för insiders och förslaget till svensk spelreglering, som båda väntas i mars, kan dock hålla tillbaka aktien på kort sikt, menar Pareto.