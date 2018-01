"Marknaden kring kryptovalutor drivs på spekulation"

Det senaste exemplet på en extrem kursutveckling i en kryptovaluta inträffade under några få dagar kring julen. Då ökade värdet på kryptovalutan Ripple med över 900 procent, från 20 cent till över 2 dollar. En ”exceptionell utveckling”, enligt Johan Javeus. Och enligt Forbes har värdeökningen för Ripple varit 38 000 procent under 2017.

Okunnigheten är fortfarande stor om kryptovalutorna, varför han i dagarna publicerat en analys för SEB:s kunder med rubriken ”20 frågor & svar om bitcoin och kryptovalutor”.

Skälet till upphetsningen över kryptovalutorna är att allt fler börjar se dem som en möjlig egen tillgångsklass samtidigt som olika finansiella instrument just nu skapas för att göra det möjligt att investera i bitcoin, anser han. Den senaste tidens extremt snabba kursstegring visar tydliga bubbeltendenser och det är inte osannolikt att vi relativt snart kan komma att få se en större korrektion.

Extrema kursstegringar är däremot inte samma sak som att säga att bitcoin eller fenomenet kryptovalutor som sådant är en bubbla. Bitcoins korta historia är fylld av episoder med snabba kursrusningar som sedan följts av rejäla bakslag.

– Inom kryptovalutamarknaderna finns dock delar där bubbelrisken är mycket hög.

Alla kryptovalutor bygger på varianter av samma teknik, men kan ha olika syften och egenskaper. Och det finns en uppsjö av olika valutor och antalet växer, men alla blir inte succéer.

– Det kan gå väldigt snabbt för en valuta att slå igenom om den lyckas sälja in ett koncept, men många hoppar på för att få ta del av en snabb värdestegring. Marknaden kring kryptovalutor i dag drivs uteslutande av spekulation.

Kryptovalutan Ethereum har en funktion för att kunna programmera smarta kontrakt. Bitcoin Cash i sin tur är en efterapning av Bitcoin, men med kapacitet för betydligt utökade transaktionsmängder.

– Det är en av Bitcoins sämre sidor, att det är dyrt och långsamt att göra transaktioner i valutan. Skälet är så enkelt som en överlastning. Det går bara att göra sju transaktioner per sekund eftersom informationsmängden i varje block i blockkedjan är begränsad.

Bitcoin var den första kryptovalutan men i dag finns det redan sju stycken med värden över 10 miljarder dollar, och 36 olika kryptovalutor med värden över 1 miljard dollar. Totalt finns över 1 300 olika kryptovalutor.

Vad driver hypen kring Bitcoin?

– Något som sannolikt bidragit till att öka intresset för Bitcoin är att kryptovalutor av allt fler börjar ses som en möjlig egen tillgångsklass vid sidan av de vanliga som aktier, obligationer, guld. Att finansmarknaden nu börjat få upp ögonen för kryptovalutor gör också att det i snabb takt håller på att skapas olika finansiella instrument för att investera i Bitcoin. Det är antagligen en förutsättning för att en bredare grupp av investerare ska kunna börja allokera kapital till Bitcoin och andra kryptovalutor.

I december startades till exempel terminshandel i Bitcoin och Nasdaq startar egen terminshandel under första halvåret. Sedan tidigare har det gått att investera i Bitcoin via certifikat. Investerarna har förhoppningar att nya stora pengar kan flöda in i kryptovalutamarknaden, vilket har bidragit till optimismen kring Bitcoin.

Även om optimismen är stor finns många som har en mer negativ syn på kryptovalutor, och i och med den nya handeln finns det många som nu tar korta positioner och spekulerar i ett fallande värde.

Värdet av alla brutna bitcoins uppgick den 21 december 2017 till 287 miljarder dollar och för alla kryptovalutor sammantaget till 642 miljarder dollar.

Kryptovalutamarknaden har därmed med råge gått om Sveriges BNP på cirka 520 miljarder dollar.

Än återstår ett stort steg för Bitcoin och andra kryptovalutor – att ta steget till att bli värdebevarare, menar Johan Javeus. Det är få butiker som accepterar att få betalt i Bitcoin. För det krävs en stabil kurs.

– Den som köpte ett nytt kök för ett år sedan och betalade med Bitcoin har köpt ett väldigt dyrt kök.

Bitcoin handlades i början av januari ifjol kring 1 000 dollar, men var uppe i drygt 19 000 dollar under hösten.

De just nu sju största kryptovalutorna är Bitcoin, Ripple, Ethereum, Bitcoin cash, Cardano, Litecoin samt IOTA, enligt sajten coinmarket.com. De sju har vardera ett värde på över 10 miljarder dollar.