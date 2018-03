Kommentar: Välförtjänt dyr spelaktie

Vårt råd att teckna aktier i detta tillväxtbolag går det inte att klaga på. Att de dåvarande ägarna sålde en del av sina aktier var kanske rätt beslut som det såg ut då, men med facit på hand inte helt optimalt kursmässigt.

THQ Nordic grundades 2011 och utvecklar och förlägger spel till PC och konsoler. Bolaget har under årens gång gjort flera relativt stora förvärv och det med framgång. Det senaste bokslutet och förvärvet av Koch Media fick aktien att lyfta 42 procent på en dag för att ett par veckor senare nå det nya kursrekordet på 148,80 kr.

Efter en paus i omsättningstillväxten under tredje kvartalet tog THQ:s försäljningstillväxt full fart under fjärde kvartalet. Både nettoomsättning och rörelsevinst dubblades.

Förvärvet av Koch Media kostar motsvarande 1232 miljoner kr, vilket finansieras främst befintliga likvider där enbart nyemission i september tillförde netto 580 miljoner, men också av nya aktier.

Förvärvet gör THQ flera gånger större då bolaget under hela 2017 hade en nettoomsättning på 508 miljoner kr och en rörelsevinst på 188 miljoner kr. Tillsammans med Koch Media hade THQ under april till december 2017 haft en nettoomsättning på 2933 miljoner och 505 miljoner i rörelsevinst exklusive engångsposter.

Vid börsintroduktionen 2016 beräknade vi att aktiens teckningskurs var 21-24 gånger årsvinsten utan engångsposter. Under 2017 blev nettovinsten 1,88 kr per aktie och nuvarande kurs är 74 gånger det resultatet. Ett så högt p/e-tal ställer sina krav på att vinsten per aktie lyfter och mycket tyder på att så blir fallet.

Förvärvet tillför ännu fler lanseringar så nu har THQ mycket i pipelinen. Aktien handlas till kanske 15 gånger årets rörelsevinst. Utifrån hur het spelbranschen är tack vare till tillväxt och långsiktiga möjligheter är det ingen orimlig värdering för ett så pass framgångsrikt bolag.

Kursmässigt vore det önskvärt med en liten rekyl. I mitten av februari låg kursen runt 100 kr, men är nu ca 40 procent högre. Kurstrenden är tydligt uppåt och det är motiverat, men på kort sikt är du något sen till aktiekalaset.

Långsiktigt är det svårt att säga något annat än att befintliga aktieägare ska behålla sina aktier.

Graf: THQ Nordics utveckling sedan noteringen