Kommentar: Trenden talar för Nordea

Hennes & Mauritz var inne på det tionde året som Stockholmsbörsens största bolag, men nu efter bara några börsdagar 2017 har Nordea smitit förbi med en marginal på drygt en miljard. Efter onsdagens handel är har Nordea ett börsvärde på 417 miljarder och det är en märkeshändelse på börsen eftersom denna typ av ledningsbyten sker så sällan.

Att Hennes & Mauritz haft ledningen så länge beror på en kombination av faktorer där bolagets egna framgångar givetvis är en stor förklaring. Kraftig expansion med därtill följande tillväxt i försäljningen både i jämförbara butiker och genom nytillkomna, goda marginaler och under år hyggliga valutakurser som gynnat Hennes & Mauritz.

Men "konkurrenternas" svagheter har också påverkat - bankerna hade till exempel svåra tider vid den senaste finanskrisen och Ericsson som en gång var störst har för länge sedan tappat all kontakt med täten.

Men nu är det andra börstider och Hennes & Mauritz försprång över Nordea har sakta, men säkert minskat. Speciellt under hösten har Nordea tagit in miljard för miljard när bankerna har återhämtat sina kurser på grund av utsikten av bättre räntenetton plus att marknaden sätter allt större frågetecken för Hennes & Mauritz framtida tillväxt och inte minst lönsamhet.

Men detta är nu historia och frågan är givetvis vilken häst (om man ska välja) som är mest intressant på till exempel ett års sikt.

Det är mycket som talar för att Nordea kommer fortsätta i ledningen och till och med utöka den på kortare sikt. Och det beror i första hand på att Hennes & Mauritz ser ut att gå mot ett tufft 2017 där framför allt valutaeffekten med den starka dollarn talar emot bolaget. För med en stark dollar ökar kostnaden för inköp av varor - och en gammal princip för Hennes & Mauritz har varit att inte föra över detta på kunderna.

Då drabbas marginalerna, vilket många analytiker tar fasta på - och därför finns det nu flera säljrekommendationer på aktien med riktkurser som till och med ligger klart under 200 kr.

Nordea framstår istället som en vinstmaskin där tillväxten för vinsten på 6 procent i snitt de senaste fem åren i och för sig inte är något speciellt, men bolaget har klarat de hårdare kapitalkrav som ställts upp och också ridit ut diverse stormar kring bolaget.

Kursen har också rusat med över 50 procent sedan bottennivåerna för ett halvår sedan och marknaden har därmed intecknat att tillväxten ökar innevarande år plus att bolaget ska kunna tillhöra högutdelarna på Stockholmsbörsen med en direktavkastning på nära sex procent.

För även om marknadsräntorna åker upp under året är placerarna fortsatt intresserade av en bra utdelning - och Nordea framstått med en stark balansräkning som ett säkert kort när det gäller den avdelningen.

Tidigare har marknaden satt ett frågetecken för om Nordea skulle kunna hålla kvar en hög utdelningen. Men när det frågetecknet rätats ut till ett utropstecken har kursen rusat och återigen tagit sig över 100 kr-nivån. Och med utsikter till stigande vinstnivåer framöver har aktien fortsatt goda chanser att hålla sig över hundralappen.