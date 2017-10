Kommentar: Tele2 tillbaka som högutdelare

Att en hög utdelning varit ett av de huvudsakliga skälen att placera i Tele2 under längre tid är det ingen tvekan om. Bolaget hade tidigare en offensiv strategi med en progressiv strategi att öka utdelningen med 10 procent per år, men den bröts i år när bolaget istället tidigt uttalade sig för en sänkt utdelning till 4 kronor för 2017 på grund av stora investeringsbehov.

Det är framför allt i Nederländerna som Tele2 har skruvat på pengakranen för att nå den storlek på verksamheten som behövs för att bli lönsamma i längden - och torsdagens delårsrapport visar att man kommit en bra bit på väg.

På resultatnivån ebitda redovisade Nederländerna en vinst på 101 miljoner kronor (-2), vilket var betydligt högre än analytikernas förväntningar på cirka 18 miljoner. Och totalt sett var rörelseresultatet nära 200 miljoner bättre än väntat eller 1 848 miljoner kronor.

Privata Affärer skrev senast i våras om Tele2-chefens Allison Kirkbys framgångar som nu alltså får en fortsättning. Hennes mål är att alltid överleverera mot förväntningarna - och hon gör det alltså igen för tredje gången detta år.

Det är nu två år sedan hon utsågs till vd efter att ha varit finanschef sedan 2014 - och från att Tele2 tillhört den sektor med sämst kursutveckling under flera år har nu sektorn med Tele2 och Com Hem i spetsen tagit en rejäl revansch under innevarande år med en uppgång på xx respektive xx procent.

Kommer då uppgången att kunna fortsätta på kort sikt? Sannolikt är det mesta redan tagit i och med dagens ryck på över 6 procent - samtidigt kommer delårsrapporten att följas av en hel del uppgraderingar av analytikernas prognoser - och det gäller inte minst utdelningsprognoserna.

Tele2 är känt för att inte snåla när det kommer till extrautdelningar historiskt och tillsammans med den ordinarie utdelningen på 4,00 kronor i vår blir Tele2 kanske den bästa högutdelaren av alla storbolagsaktier nästa år.

Dessutom kan den ordinarie utdelningen återigen börja höjas när Nederländerna under nästa år kommer kunna öka lönsamheten ytterligare samtidigt som äldre verksamheter verkar tuffa på i god takt.

Så Tele2 är onekligen tillbaka på banan igen - eventuella rekyler som skickar aktien strax under hundralappen kan mycket väl vara bra tillfällen att köpa in sig.