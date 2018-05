Kommentar: Svårt läge för Clas Ohlson

Clas Ohlsons omvärld förändras i snabb takt då e-handeln ökar konkurrensen. Ett av bolagets nya finansiella mål är att försäljningen online ska minst dubblas vartannat år. Det låter mycket offensivt och skulle leda till ökade marknadsandelar online för bolaget, men lär ske på bekostnad av butiksförsäljningen.

Det finansiella målet att årligen växa med 5 procent exklusive förvärv och valutaeffekter känns rimligt. Det gör även att Clas Ohlson behåller utdelningspolicyn oförändrad på minst halva nettovinsten per aktie, vilket enligt dagens kapitalmarknadsdag innebär bibehållen utdelning innevarande och nästa räkenskapsår.

Direktavkastningen är i nuläget 6,75 procent, vilket är misstänksamt högt särskilt då utdelningstrenden är stigande sedan tio år tillbaka. 6,25 kr per aktie delades ut ifjol och det är över 80 procent av årsvinsten och mer än det fria kassaflödet. Det är tydligt att aktiemarknaden ser slutet på en fin utdelningstrend.

Rörelsemarginalmålet på 6-8 procent inom en femårsperiod är ungefär vad bolaget presterat de senaste åren. Över 10 procent i rörelsemarginal har Clas Ohlson inte haft sedan 2010. Prognoserna på marknaden är att vinsten toppat på drygt 7 kr per aktie för att år 2020 falla under 7 kr per aktie. P/e-talet ligger därmed på 13-14 och ska aktien vända upp krävs det att försäljningsmålet nås och att rörelsemarginalen blir i övre delen av målintervallet.

Sammantaget är aktien likt flera andra butikskedjor närmare att vara en värdefälla som lockar med fina nyckeltal som hög direktavkastning, än att vara ett bra långsiktigt köp.

Att aktiekursen fallit ned till nivåer som nåddes första gången våren 2002 säger en del om bolagets långsiktiga utveckling, men aktieutdelningar tillkommer till avkastningen. Även om kursen periodvis stått klart högre än idag har vi enkelt uttryckt 16 år utan kursuppgång och då är det vettigt att ställa höga krav.

Att tajma en kursbotten är svårt och framöver ser det ännu inte tillräckligt ljust ut för att Clas Ohlson ska locka.