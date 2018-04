Kommentar: Sobi fortsatt på rätt väg

Sobi har i år fått bra fart på börsen. Den 22 januari kom ett lyft sedan det stora franska läkemedelsbolaget Sanofi lagt ett 12 miljarder dollar stort uppköpsbud på Sobis amerikanska partner Bioverativ. Detta påminde marknaden om att Sobi fortfarande är en uppköpskandidat.

Även bokslutet gav kursstöd. Liksom uppgifter om att läkemedelsbolagets Roches konkurrerande produkt inom blödarsjuka stött på motgångar i form av ytterligare patienter som avlidit vilket gynnat Sobis kursutveckling under slutet av mars. Hittills i år har bioteknikbolagets aktie klättrat 37 procent. Därmed har kursen passerat rekordnivåerna på runt 140 kr från 2015 och 2017.

Sobis försäljning steg 45 procent till 6,5 miljarder kr under fjolåret och vi justerar för 2016 års engångsintäkter. Den starka tillväxten kommer av framgångsrika lanseringar av produkterna Elocta och Alprolix. Under fjolåret steg nettovinsten med 43 procent till 4,27 kr per aktie. Att aktien handlas till 35 gånger det innebär fortsatta krav på stora vinstlyft framöver.

Sobis egna prognoser är att intäkterna för helåret 2017 blir 7,5-7,7 miljarder kr och att rörelsevinsten före avskrivningar hamnar i intervallet 2,5-2,7 miljarder kr.

Vinstprognoserna som SME Direkt levererar är att resultatet i år ökar till 6,74 kr per aktie för att 2019 stiga uppåt 9 kr per aktie. P/e-talet faller då till 17, vilket vore klart överkomligt. Nu är det en bit bort både tidsmässigt och för att det finns en hel del osäkerhetsmoment i resultatprognoserna.

Sammantaget känns ändå Sobi som en fortsatt bra chansaktie. Inget att fylla hela portföljen med, men aktien är värd sin risk för dig som letar efter ett lönsamt tillväxtbolag inom bioteknik.

Graf: Aktiens utveckling sedan årsskiftet