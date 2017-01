Kommentar: Smakstart för storbolagen

Efter den starka avslutningen på börsåret 2016 och en något positiv start på innevarande år blev torsdagen den första riktigt stora rapportdagen då inte mindre än fem storbolag rapporterade på morgonen, plus ett antal mindre och medelstora.

Och utfallet av framför allt storbolagens rapporter är viktigt för att bevara den underliggande positiva stämningen sedan Trump vann presidentvalet i början av november. Börsen behöver helt enkelt positiva signaler från bolagen som väger tungt i index – och som också därför kan vara framåtsyftande och ge besked om hur 2017 kommer att gestalta sig.

Väldigt emotsedd har Nordeas rapport varit efter ett stormigt år med stora interna förändringar och dålig publicitet till exempel för Panamaskandalen. Men med ett rörelseresultat som var klart bättre än förväntningarna vinner Nordea över tvivlarna.

Ett bättre räntenetto, än väntat – det gäller även provisionsnettot och kreditförlusterna som är lägre än väntat. Av förlusterna på 129 miljoner euro under fjärde kvartalet rör över 90 procent bolag inom olje- och offshoreindustrin - något som bör minska framöver med ett högre oljepris.

Att Nordea följer sin utdelningspolicy med höjd utdelning även om den är liten till 0,65 euro (0,64) är positivt och med den positiva ton som vd Casper von Koskull slår an i rapporten finns det god anledning att tro att utdelningshöjningarna fortsätter även 2018. Att bolaget stiger med över 4 procent i dag och är på väg mot nytt kursrekord är inte att förvåna.

Mest stiger dock Intrum Justitia med över 7 procent eftersom kvartalsrapporten var långt över förväntan. Rörelseresultatet steg till 559 miljoner, vilket var över 30 procent bättre än marknadens prognoser. Nettoomsättningen var också bättre eller 1 719 miljoner mot förväntat 1 544. Att utdelningen höjdes med bara 9 procent till 9,00 kr, vilket var något under marknadens förhoppningar, blev därmed förlåtet efterson resultatutvecklingen var så pass bra.

Det blev också ett bra svar till dem på marknaden som tvivlat på Intrum efter affären med Lindorff där trots ett bättre pris för Intrum efter att ägarna protesterat, så finns det många bedömare som fortfarande tycker att Intrum betalat för dyrt. Dessutom är Intrum Justitia fortfarande det mest blankande bolaget på Stockholmsbörsen. Att höja resultatet med mer än 30 procent än väntat är förstås den bästa medicinen för att mota bort blankarna.

Att kursen stiger för Ericsson med över 1 procent är kanske konstigt för en del eftersom rapporten som helhet är svag och det är en förlust på nedersta raden. Men förväntningarna har varit nedpressade och att Ericssons försäljning ändå slog förväntningarna med 10 procent och nådde drygt 65 miljarder. Här finns en icke marginell dollareffekt med där nu den starka amerikanska valutan spelar Ericsson i händerna.

Att inte Ericsson slopar utdelningen helt utan sänker den till 1,00 kr från 3,70 kan också ses som en hoppingivande faktor inför framtiden – när dessutom nye vd:n Börje Ekholm säger att det är viktigt att behålla utdelningen och eventuellt kunna höja den framöver.

Han pekar också på ett starkt kassaflöde, en stark patentportfölj och att 5G så småningom kommer börja generera allt större intäkter för bolaget.

Av övriga storbolag finns Tele2 och SCA med sina bokslutsrapporter också på torsdagen. Tele2 lyfter med över 5 procent tack var bättre resultat än väntat, men sannolikt mest framför allt för att bolaget nu ger besked om sin framtida utdelningspolicy. Den ska följa kassaflödet från och med 2019 och utdelningen nästa år kommer sänkas från årets 5,23 till 4,00, vilket ändå innebär en riktigt fin direktavkastning på över 5 procent.

Att bolaget dessutom kommer begära lov för att ge extrautdelningar när ekonomin tillåter är en viktig signal till marknaden att Tele2 kommer fortsätta att ge aktieägarvärde.

För SCA:s del skickar börsen upp kursen över 3 procent efter en blandad rapport med både svagheter och positiva överraskningar. Sannolikt är det ett litet lättnadsrally efter att SCA-kursen försvagats en hel del efter förra årets rally när bolagets beslut om en uppdelning senare i år kom fram.

Med ett nytt stort förvärv i slutet av året plus den kommande uppdelningen ser SCA spännande ut under innevarande år och ledningens utsikter inför 2017 ser också betryggande ut i bokslutsrapporten. Aktien framstår nog därför som ett relativt tryggt val för den som vill köpa in sig i det som en gång betraktades som kronjuvelen i skogssektorn.