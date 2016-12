Kommentar: Sectra ett för dyrt kvalitetsbolag

Sectras försäljning växte endast måttliga 4 procent till 275 miljoner kr under kvartalet augusti till oktober. Däremot förbättrades marginalen kraftigt så rörelsevinsten lyfte 45 procent till 46 miljoner kr.

Ett annat glädjeämne i rapporten var att orderingången steg med 46 procent till 300 miljoner kr. Största ökningen har skett i Nederländerna och Norge. Vd Torbjörn Kronander ser dessutom en ljusning för det relativt lilla affärsområdet Secure Communications. Sectra har under hösten även tagit steg in på den afrikanska sjukvårdsmarknaden via en ny distributör.

De fyra senaste kvartalens nettovinst är 3,49 kr per aktie. Kursen handlas därmed till 38 gånger årsvinsten, vilket förstås är väldigt högt. Med den uppsving i orderingången vi sett kommer säkert vinsten att öka framöver, men det står ändå klart att Sectras uppåtgående kurstrend har hållit i sig länge nu.

Det är trots det svårt att se en vändning nedåt så länge börsen i allmänhet och små- och medelstora aktier i synnerhet fortsätter att stiga. Sectra fortsätter att locka med relativt hög konjunkturstabilitet, goda tillväxtchanser, stabila finanser och utdelning. Direktavkastningen på 3,5 procent är klart godkänt för att vara en tillväxtaktie.

Kursen har rekylerat med 16 kr från sommarens topp på 148 kr, men trenden är tydligt uppåt på tre år eller längre sikt. För dig som gillar bra bolag i uppåtgående trender är därför Sectra ett lämpligt val.

För dig som mer jagar värdeaktier och lågt p/e-tal är Sectra för dyrt, även om det är ett kvalitetsbolag.