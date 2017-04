Kommentar: Rekord för Trelle bådar gott

Trelleborgs aktie har varit med om en fin resa under senaste året med en uppgång nära 40 procent varav nästan 15 procent har kommit under 2017. Anledningen är att bolaget genomfört sin försäljning av hälftenandelen av Vibracoustic plus att nya förvärv bidrar till tillväxten.

Den omstrukturering av Trelleborg som varit målet under senare år har därmed nått långt mer än halvvägs och målet för 2017 är mer att konsolidera bolaget än nya större förvärv. Nyförvärven har ofta en lägre lönsamhet än de äldre delarna i bolaget varför det finns en ordentlig potential att öka vinsten genom att få upp de bolagen till den genomsnittliga nivån i bolaget.

Att i detta läge prestera en så pass gedigen rapport med en fortsatt svag marknad för verksamheten inom olja och gas är starkt - och ger goda förhoppningar om lönsamhetsförbättringar i närtid.

Rörelseresultatet som steg med 37 procent till 1 154 miljoner exklusive jämförelsestörande poster är alltså det bästa någonsin för Trelleborg ett enskilt kvartal. Poster som är extraordinära är alltså inte inräknade och det är en reavinst på 472 miljoner efter försäljning av en blandningsfabrik i Tjeckien plus omstruktureringskostnader på drygt 100 miljoner som redovisats tidigare.

Sammantaget konstaterar vd Peter Nilsson att resultatet är tillfredställande med en organisk tillväxt på 8 procent exklusive den svaga verksamheten inom olja och gas. Det är alltså förvärv som i huvudsak bidrar till den starka tillväxten, men efter en tid av obefintlig organisk tillväxt är nu Trelleborg inne på rätt väg igen, vilket också aktiemarknaden har belönat det sista året.

Att köpa Trelleborg runt 200 kr kan tyckas dyrt, men bolaget tillhör stjärnorna bland svenska verkstadsbolag och kan förväntas leverera allt bättre rapporter under 2017. Att bolaget nu slog högt ställda förväntningar kommer resultera i delvis höja prognoser och riktkurser från marknaden.

Inte desto mindre kan vinsthemtagningar göra att aktien kommer falla tillbaka 10-15 kr efter rapporten - då finns det ett utmärkt tillfälle att plocka upp en av Stockholmsbörsens godbitar som levererar.