Kommentar: Nye vd:n lyfter Kappahl

Med en sommar som dröjde sig kvar långt in i september och en mild höst har de flesta klädkedjor upplevt en tuff tid senaste månaderna. Flera av börsens bolag i sektorn har visat upp en sämre tillväxt än väntat och därför var förväntningarna inte så högt ställda på Kappahl första delårsrapport för det delade räkenskapsåret 2016/2017.

Men precis som bolaget har gjort det senaste året blev rapporten överraskande bra och marknaden höjde aktien med ca 4 procent på onsdagsförmiddagen. Med 8 procents tillväxt för omsättningen och hela 23 procent för rörelseresultatet är Kappahl stjärnan denna gång i sektorn.

Kappahl med Rune Andersson som en av storägarna fick Danny Feltmann som ny vd förra året och han har satt igång ett förändringsarbete i bolaget som innebär uppgradering av de äldre Kappahlbutikerna plus öppnat nya butiker med varumärket Newbie. Utöver detta har skett investeringar i den digitala plattformen med en ny app som rapporten säger har laddats ner en halv miljon gånger.

Polen som varit ett problembarn med förluster har under 2016 varit under luppen och ett program för att vända verksamheten till vinst har genomförts. Detta kommer att vara klart under innevarande kvartal (dec-feb) - och därefter ska Kappahl inte längre behöva ha kostnader för omstruktureringen i resultatet.

Det är också imponerande att Kappahl lyckats klara av dollarns relativa förstärkning under hösten så pass bra. Nu har valutans negativa påverkan tilltagit efter Trumps valvinst varför Kappahl här kommer att ha ett problem under 2017. Antingen tvingas marginalerna ner eller så måste man kompensera sig med höjda priser.

Samtidigt är det klart att bolagets nya prisstrategi som innebär att man ska kunna sälja fler plagg till full pris fortfarande håller måttet, vilket resulterat i de klart högre marginalerna jämfört med samma kvartal förra året. Nu är rörelsemarginalen 11,4 procent jämfört med 10,0 2015.

Förutom dollarns uppgång är alltså KappAhl fortfarande på spåret mot en bättre lönsamhet och en fortsatt tillväxt. För aktiemarknaden innebär detta att aktien nu slagit nytt årshögsta idag med 49 kr för att sedan sjunka tillbaka något.

De mest positiva riktkurserna från analytikerna har varit strax över 50 kr - och med rapporten på bordet lär det nu finnas möjligheter till höjningar framöver. För KappAhl bevisar kvartal efter kvartal att uppryckningen hittills inte är någon engångsföreteelse utan kommer bestå.