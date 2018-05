Kommentar: Nya all-time-high väntar före midsommar

Index som inberäknar utdelningar (SIX Portfolio Return Index) slår rekord två dagar i rad – och trotsar därmed pessimisterna som pekar på säsongsmönstret som normalt innebär en nedåtgående trend på aktiemarknaden under sommarmånaderna.

Nu är inte säsongsmönstren någon allenarådande faktor som bestämmer kursutvecklingen – även om utvecklingen historiskt varit väldigt tydlig med att november-april varit otroligt mycket bättre än perioden maj-oktober i genomsnitt under många år.

Det finns avvikande år – och det finns inte minst avvikelser inom perioderna som gör att utvecklingen kan bli en helt annan under kortare tid.

Ett bra exempel på detta är föregående år när börsen tog fart i och med starka rapporter i slutet av april, men därefter nåddes nya indexrekord både i maj och strax före midsommar. Därefter tog en kraftig rekyl vid som slutade med de lägsta kursnivåerna i slutet på augusti.

Och det finns en del som talar för att utvecklingen kan bli något liknande i år. Kurserna har rört sig oregelbundet kring nollstrecket under de första fyra månaderna, men nu har placerarna fått de viktigaste delårsrapporterna på bordet – och därmed också fått den uppbackning av värderingarna som varit nödvändig för att börsen inte skulle komma in i en negativ trend.

Vinstutvecklingen för företagen har varit så pass god att företagen nu i stort är på väg att växa in i sina värderingar, vilket är en bra grogrund för en fortsatt någorlunda positiv börs.

Detta kan kombineras med de uppjusteringar som lär komma från analytikerna när det gäller nästa rapportomgång under juli/augusti. Nu kommer valutamedvinden från en stark dollar och euro att påverka resultaten mer och mer – vilket bör ge analytikerna råg i ryggen att våga justera estimaten uppåt ytterligare en liten bit.

Utöver detta spelar utvecklingen för tidigare förlorare en viktig roll där kurserna nu har vänt. Ericsson, Hennes & Mauritz och Telia har avancerat kraftigt från tidigare bottennivåer med förväntningar om ett allt bättre 2018 – och tillsammans innebär det en tyngd i index som är mer än marginell.

Tunga i index är också bankerna som haft en trist utveckling hittills under året. Halvårsrapporterna lär dock visa fortsatt stabil intjäning där fortsatt höga bolånemarginaler gör att sektorn skär guld med täljkniv. En viss upprekyl under delar av resten av året verkar därför sannolik när marknaden börjar prisa in den höga direktavkastningen 2019 från storbankerna.