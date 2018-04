Kommentar: Lyckat bottenfiske i Netent

Det har onekligen svängt om Netent senaste året där den starka tillväxten under ett antal år blev alltmer avtagande under fjolåret. Och upp på allt kom bolaget med en vinstvarning i början av året som definitivt sänkte aktien ner under 50-kronorsnivån – och därmed hade kursen halverats sedan kursrekorden över 90 kr för knappt två år sedan.

Nedgången har varit välförtjänt i ljuset av den kraftigt försämrade tillväxten och när den dessutom till slut resulterar i en vinstvarning och nu senast i att vd sparkas har marknaden absolut fått vatten på kvarn.

Samtidigt är ju aktiemarknaden ofta tidigt ute när det gäller sådana här förändringar – den kursnedgång som vi såg redan under förra året visade sig alltså mycket förutseende – det var helt enkelt rätt att ta hem de stora vinster som många investerare kunnat göra under de senare åren i Netent.

Att aktien skickades söderut så pass kraftigt vid bokslutet hängde sannolikt också samman med oförändrad utdelning.

Men detta är inte nytt Fingerprint – bolaget är fortfarande starkt lönsamt och växer, men i betydligt lägre takt än historiskt. Fjärde kvartalets tillväxt blev blygsamma 5 procent, men den ökningen nära fördubblades under det första kvartalet.

Resultatet blev ungefär som förväntat, men det som föranleder den tvåsiffriga uppgången på tisdagen vid lunchtid är den klara optimism som kommer från bolagets tillförordnade vd Therese Hillman.

Hon menar att det finns stora möjligheter till en ännu mer förbättrad tillväxttakt under resterande del av året och det ska komma från ökande intäkter från reglerade marknader, fler nya spel och nya kunder.

Det sistnämnda är viktigt för bolaget hade vid kvartalets slut 27 stycken icke driftsatta kunder – samma siffra vid årsskiftet var 30. Nya kunder bör alltså bli en allt större tillväxtmotor under resterande del av 2018.

Lönsamheten ska också höjas genom att bolaget nu gör en översyn av kostnaderna – därför bör aktieägarna kunna hoppas på marginalförbättringar när ökade intäkter möter relativt lägre kostnader.

Trots uppgången i dag är Netent fortfarande mer än 40 procent under sina rekordnivåer – och efter att de mer kortsiktiga placerarna tagit hem sina vinster kan det finnas mer att hämta när förhoppningarna nu stegras om att Netent kan vara tillbaka som ett bolag med en tillväxt på i alla fall 10-20 procent senare i år.

Hedgefonderna Bodenholm och Gladiator verkar i alla fall tro det – båda har dykt upp i ägarlistorna under första kvartalet.