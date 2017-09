Kommentar: Latours storköp i Alimak är en bra vägvisare för börsen

Med den stora noteringsvågen under senare år är börslistorna fyllda med bolag där riskkapitalbolag hänger kvar med stora innehav även efter börsnoteringen. Detta så kallade överhäng innebär en dämpning av kursen för aktiemarknaden eftersom man vet att det kommer så kallade placings framöver med rabatt - och så åker kursen ner.

Detta var också fallet i Alimak där Triton var kvar som störste ägare med 28 procent fram till slutet av förra året när bolaget genomförde två stora förvärv. Det innebar att koncernens två miljarder i omsättning vid börsnoteringen i ett slag blev mer än fördubblade.

Bolagen som förvärvades var australiensiska Fasade Access Group som gör hissar för fasadunderhåll samt danska Avanti som gör hissar för vindkraftsunderhåll.

Den senaste rapporten var upplyftande - till skillnad från de flesta andra industribolag blev den klart över förväntningarna med ett rörelseresultat på 235 miljoner (152). Med en nyemission på grund av förvärven ökade vinsten per aktie inte lika mycket, men en ökning med drygt 20 procent till 2,57 kronor skäms inte för sig. Och integrationen av de nyförvärvade bolagen pågår under 2017 för fullt och mer av synergivinster är att vänta enligt ledningen.

Köpen finansierades via en företrädesemission till storägarna i bolaget - och därefter har en svajig kursutveckling förvandlats till en börssuccé under det senaste med en uppgång på över 60 procent. Som mest toppade Alimak på strax under 150 kr i juni innan börsen i allmänhet vände ner och även Alimak har fått känna av rekylen under sommarmånaderna.

Men i torsdags vände utvecklingen rejält när Triton sålde hela sitt innehav till Latour som därmed blir största ägare. Latours vd Jan Svensson menar att Alimak passar Latour väldigt väl med en stark marknadsposition och med bland annat inriktning på vindkraft som onekligen är en global trend nu med en stark utbyggnadstakt.

Att just Latour går in med nästan 2 miljarder kronor i Alimak är förtroendeingivande - sett över en längre tid är investmentbolaget ett av de mest framgångsrika på Stockholmsbörsen. Med innehav som Assa Abloy, Securitas och Sweco har långsiktiga aktieägare i Latour haft en enormt fin utveckling - klart bättre än index över tid.

Intressant är också att när Triton som bolag säljer av sitt innehav i Alimak köper Tritongrundaren och vd:n Peder Pråhl mer aktier i bolaget samma dag - nämligen med nästan en miljon aktier till drygt 2,9 miljoner. Uppenbarligen ser Pråhl också framtida möjligheter i hissbolaget.

Graf: Alimaks kursutveckling sedan noteringen.