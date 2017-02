Kommentar: Kassaflödet talar för Com Hem

Com Hems vinst 2016 blev endast 411 miljoner kr efter finansiella poster och 317 miljoner kr efter skatteeffekter, vilket är 1,66 kr per aktie. Ändå ska bolaget höja utdelningen rejält till 4 kr per aktie i två halvårsvisa utdelningar plus återköpa aktier under det kommande året. Förklaringen till hur ett bolag med en nettoskuld på 10,3 miljarder kr ska ha råd med det hittar vi i kassaflödesanalysen.

Com Hem har ett kassaflöde från den löpande verksamheten på knappt 2,2 miljarder kr, vilket är 11,35 kr per aktie räknat på det genomsnittliga antalet aktier under året. Efter indragningar av återköpta aktier blir det ännu lite mer per aktie. Skillnaden mellan resultatet och kassaflödet är de avskrivningar och andra poster som inte ingår i kassaflödet, utan bara finns på papperet.

Avskrivningar innebär att värdet på tillgångar minskar. Därför bör bolag göra investeringar då och då för att tillgångarna inte ska försvinna eller tappa helt i värde. Under 2016 investerade Com Hem för drygt 2,2 miljarder via bland annat förvärvet av Boxer. För att finansiera aktieåterköp, utdelningar och investeringar fick Com Hem låna upp en miljard kr mer än vad man amorterade på äldre lån.

Att öka lånebördan är inget som lär hålla i längden. Under 2016 blir det antagligen lägre investeringar, troligen i nivå med den finansiella guidningen på 1,0-1,1 miljarder kr. Samtidigt lär de redan genomförda investeringarna förbättra resultat och kassaflöde.

Vinsten kanske klättrar till minst 2,50 kr per aktie, vilket innebär att p/e-talet faller från skyhöga 56 till höga 38. Så länge Com Hem inte behöver återinvestera lika mycket som de skriver av befintliga tillgångar kommer det fria kassaflödet att vara bättre än vinsten och räcka gott till utdelningar.

Kan du lita på det och att bolagets webb- och TV-nät tillhör framtiden är aktien trots kursuppgången helt okej. Trenden är i alla fall just nu i rätt riktning för bolaget och aktien.