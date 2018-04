Kommentar: Kan Evolution Gaming återuppstå efter den stora påsksmällen?

Nyhetsbyrån Direkt tog till storsläggan på skärtorsdagen när Evolution Gaming föll handlöst med över 15 procent. ”Evolution korsfäst” var rubriken och anledningen till raset var en färsk analys från ABG med en säljrekommendation och riktkursen 440 kr.

Till det kan läggas en sänkning av riktkursen från Carnegie till 575 kr och en behållrekommendation samtidigt som marknaden lade ihop dessa negativa analyser med en ny blankningsposition av hedgefonden Bodenholm.

Bodenholm motiverar sin negativa syn på aktien med försämrade marginaler i bokslutet jämfört med tredje kvartalet – och att den investeringsfas som ökar kostnaderna för bolaget kommer fortsätta under det första halvåret 2018.

Dessutom pekar fonden på ökad konkurrens och stora försäljningar av insiders under hösten som ytterligare argument för sin blankning.

Bodenholm byggde upp sin position framför allt i mars, vilket innebär att man lånat aktier på nivåerna runt 550-560 kr. Till Direkt vill man inte säga vilken riktkurs man har för sitt innehav, men säger att generellt gör man inte några blankningar om man inte ser en nedsida på minst 30 procent. I fallet Evolution Gaming skulle det innebära ett ytterligare fall ned mot 400 kr.

Mot detta står den övriga analyskåren som har behåll och i framför allt köprekommendationer på aktien och där riktkurserna nu ofta ligger 30 procent över nuvarande kursnivåer.

Och även om kostnaderna ökade i fjärde kvartalet och detta fortsätter i kommande rapporter (nästa 19 april) kan bolaget ställa detta mot en fantastiskt fin tillväxt med fördubblad vinst och en ökning av omsättningen med nästan 50 procent.

Dessutom finns det under 2018 faktorer som späder på tillväxten med en nyöppnad studio i både Kanada och Georgien plus att bolaget öppnar sin första i USA under hösten i New Jersey.

I grunden finns en strukturell tillväxt för livekasino som ser ut att kunna fortsätta. Som marknadsledare i Europa har Evolution ett guldläge att fortsätta att profitera på detta, men givetvis kräver också ökad konkurrens större investeringar för att behålla sin gynnade position.

Detta lär dock vara mer eller mindre inprisat – och efter det nya kursraset har aktien värderingsmässigt kommit ner till nivåer som måste anses som attraktiva för ett av börsens finaste tillväxtbolag.