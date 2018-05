Kommentar: Instalco på intressanta kursnivåer

För ett år sedan gjorde bolaget debut på Stockholmsbörsen. Det mest sannolika scenariot jag skissade upp då var att det skulle bli en tuff start för att det senare blir bättre. Efter en initial uppgång från introduktionskursen på 55 kr föll aktien till som lägst 50 kr.

Nu verkar kursen ha bottnat och vänt upp. Under första kvartalet backade vinsten, men det var på grund av en bolagsförsäljning som tyngde med 63 öre per aktie. Ur det perspektivet är 3,54 kr per aktie under de senast fyra redovisade kvartalen inte så tokigt.

Vinstnivåer över 4 kr är inom räckhåll och en värdering på 12-13 gånger årsvinsten känns inte farligt även om intäktstillväxten exklusive förvärv mattades av till 3 procent under kvartalet. Orderstocken för jämförbara enheter ökade med 28 procent och nya förvärv är på gång, enligt vd Per Sjöstrand.

Instalco är ett tjänsteföretag med mycket stort fokus på bolagsköp. Tjänsteföretag är relativt personalintensiva, men rätt hanterat fungerar det utmärkt att förvärva bolag och få stordriftsfördelar och riskspridning mellan olika branscher och projekt. Instalco är framstående inom bland annat värme och sanitet till sjukhusbyggen, vilket känns som en bra bransch att verka i.

Bolaget är klart större nu än för ett år sedan och det är lättare att se vilka vinster som kan nås. Kursuppgången på 19 procent i år kan mycket väl vara början på en längre stigande kurstrend. Intalco är fortfarande mycket av ett nybygge efter alla förvärv, men börjar framstå som ett allt intressantare sådant. En bra chansaktie helt enkelt.