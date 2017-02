Kommentar: Hexagon platsar i portföljen

Senaste gången vi skrev om Hexagon här på sajten handlade det om kursnedgången efter häktningen av vd Ola Rollén i Norge. Aktien föll kraftigt ner mot 300 kr som mest och många småsparare tog tillfället i akt att köpa mer eller köpa in sig överhuvudtaget i ett företag som jämnt betraktats som dyrt.

Och Privata Affärer slog fast att detta var helt rätt eftersom Hexagon är större än Ola Rollén – och en så betydande börsnedgång är perfekt för att utnyttjas till ett praktfullt bottenfiske. Och så rätt vi fick – från botten i höstas har aktien stigit med 17 procent och har närmat sig kursrekord som sattes tidigare under hösten.

Bokslutet renderar bolaget en mindre rekyl eftersom både omsättning och resultat kommer in något under förväntan. Framför allt är det olje- och gassegmentet där det finns delar som inte levererar genom att det låga oljepriset under 2016 slagit mot hela sektorn.

Ola Rollén tror dock att vi är nära botten för den delen av verksamheten – och att det inom sinom tid vänder upp igen. Men för att säkerställa att den höga lönsamheten kan fortsätta sjösätts nu ett kostnadsprogram som redan i år kommer ge tillbaka en stor del av kostnaderna för programmet – och nästa år kommer innebära 40 miljoner euro i minskade kostnader.

Övriga delar av koncernen går bra eller mycket bra och lönsamheten totalt sätt ligger på rekordhöga 25 procent i rörelsemarginal. Bolaget fick också ordentlig skjuts på kursen i förra veckan med förvärvet för 7 miljarder av amerikanska MSC som ska ge Hexagon en nyckelroll in i det alltmer uppkopplade industrisamhället.

Därför rekryteras också den sparkade Ericsson-chefen Hans Vestberg som vice ordförande i styrelsen eftersom telekom blir en viktig del i Hexagons framtida affär.

Hexagons något sämre siffror på raderna för omsättning och resultat kantas därför av förvärv och beslut för att stärka bolaget för framtiden – i längden kommer detta sannolikt att påverka kursen mer än några procent hit eller dit under analytikernas förväntningar.

Bolagets utdelningshistorik är imponerande då Hexagon faktiskt nästan har dubblat utdelningen de sista fyra åren. Nu höjer bolaget utdelningen mer än väntat med 12 procent till 0,48 euro (4,54 kr) – och det skickar också en signal. Tillväxten ska fortsätta med hög lönsamhet och för aktieägarna innebär det en trygghet att Hexagon är värd en plats portföljen. Nu är i och för sig Hexagon inte särskilt billig igen, men mindre rekyler kan mycket väl utnyttjas för att köpa ett av börsens finaste tillväxtbolag.