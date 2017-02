Kommentar: Fina siffror i Nordax

Efter att Nordax börsintroducerades var börsen inte särskilt intresserad av bolaget trots en fin tillväxthistorik. Kursen låg länge under teckningskursen - och det var först efter att bolaget kvartal efter kvartal visat upp sina tillväxtsiffror som bolaget blev intressant för både små och större investerare.

Investmentbolaget Öresund har till exempel gjort Nordax till sitt senaste större köp under förra året. Öresunds vd Gustav Lindner intervjuades på Privata Affärers sajt i januari i början och menade då att Nordax är en nischbank som stort fokus på en produkt som är klart lönsam plus att bolaget är mindre riskabel med en defensiv inriktning på kreditbedömningar och upplåning.

En titt på bokslutet visar också fina siffror med en tillväxt för låneportföljen på 18 procent och en förbättrad lånemarginal till 9,3 procent (8,9). Lägre kostnader i förhållande till intäkterna har också bidragit till den fina resultatökningen på 30 procent till 510 miljoner.

Vd Morten Falch menar i rapporten att 2016 var ett mycket framgångsrikt år för Nordax där verksamheten förbättrades på samtliga marknader. En stadig utlåningstillväxt tillsammans med stabila marginaler och en bra kreditkvalitet har gjort att resultatet ökat så pass mycket.

Han pekar också ut Tyskland som just nu är Nordax minsta marknad som en verksamhet med stor framtida potential. Tillväxten i låneportföljen var under 2016 drygt 30 procent och satsningen på vårt södra grannland kommer intensifieras under innevarande år med utökande marknadsföringsåtgärder.

Ett högre ränteläge brukar utmålas som ett hot mot nischbankernas verksamhet. Men Morten Falch menar att räntekänsligheten hos Nordax kunder är relativt låg och pekar på att Nordax historiskt utvecklats väl även i tider av ett högre ränteläge.

Att bolaget höjder sin utdelning med så mycket som 220 procent till 1,60 kr (0,50) är i linje med utdelningspolicyn och ger en direktavkastning på ca 3 procent. Det är klart under storbankernas direktavkastning - å andra sidan gör tillväxten i Nordax intäkts- och resultatutveckling att banken kommer kunna höja utdelningen betydligt mer än storbankerna under de kommande åren.

Privata Affärer har tidigare slagit fast att en nischbank i portföljen är helt rätt. Nordax är en bra företrädare för sektorn med sina fina tillväxtsiffror och är dessutom som Öresund också framhåller en av de mindre riskabla tack vare flera defensiva egenskaper.