Kommentar: Evolution Gaming slår knockout på pessimisterna

Det var precis före påsk som Evolution Gaming enligt nyhetstelegrammen blev ”korsfäst” på börsen när ABG publicerade en säljrekommendation på aktien och en riktkurs på 440 kr. Dessutom hade hedgefonden Bodenholm blankat aktien strax före – och tillsammans resulterade detta i massa utförsäljningar av den före detta succéaktien som stigit med flera hundra procent under kort tid.

Bakom pessimisternas syn låg insiderförsäljningar under hösten, en högre kostnadsnivå under det fjärde kvartalet som enligt bolaget skulle fortsätta i inledningen av 2018 plus en generellt ökande konkurrens inom live-kasinon.

Därför har osäkerheten varit stor sedan slutet på mars och fram emot dagens delårsrapport – skulle den bekräfta pessimisternas syn eller var det bara ett skrämskott mot majoritetens uppfattning där de flesta analytiker och många fondförvaltare varit fortsatt positiva till bolaget.

Privata Affärer skrev för två veckor sedan att ”efter det nya kursraset har aktien värderingsmässigt kommit ner till nivåer som måste anses som attraktiva för ett av börsens finaste tillväxtbolag”.

Och vad blev då resultatet? Tillväxten för intäkterna visade sig vara fortsatt stark med en ökning med 30 procent där dessutom starten på andra kvartalet med tilltagande aktivitet. Bolaget spår dessutom att man tagit marknadsandelar.

Viktigast var dock att den så kallade ebitda-marginalen landade på 45,5 procent mot väntade 43,1. Vd Martin Carlesund menar också att lönsamheten för helåret bör sluta på samma nivåer som 2017, vilket är ett lugnande besked för de som haft tveksamheten om att tillväxten för intäkterna inte ska följas av samma ökning för vinsterna.

Carnegie som också tillhörde tvivlarna i mars med en sänkt rekommendation till behåll ändrar sig också i dag med en ny köprekommendation och en höjd riktkurs till 600 kr.

Vid lunchtid på torsdagen har aktien stigit med över 20 procent – och efter de lugnande beskeden från företaget finns det möjligheter till ytterligare uppgång på sikt. Kursutvecklingen kan dock också dämpas när mer kortsiktiga investerare kommer ta hem sina fina vinster efter köp under den senaste treveckorsperioden.