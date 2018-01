Kommentar: Com Hem blir guldägg för Tele2

Att det skulle hända något i Kinneviksfären stod ganska klart efter att Kinnevik köpt in sig med 18 procent i Com Hem. Utländska analytiker har också varit positiva till en fusion mellan Com Hem och Tele2 eftersom den är logisk i ett internationellt perspektiv där flera affärer gjorts mellan mobiloperatörer och kabel/fiber-bolag.

Marknaden var dock skeptisk redan från start – Tele2-aktien dök med över 7 procent på en gång och har ännu inte återhämtat sig. Det är förstås framför allt priset med en kombination av pengar och aktier i Tele2 som framstår som dyrt.

Och det är också dyrt – Com Hem har varit en dyr aktie under sin korta börshistoria men i rapport efter rapport har bolaget lyckats försvara sin höga värdering genom en fin tillväxthistoria och en lönsamhet som hänger med.

Det beror på bland annat Com Hems steg in på fibermarknaden och därmed möjlighet att vinna kunder på villamarknaden. Där är kunderna nu uppe i 2,8 miljoner av målet på 3,0 miljoner.

Men främst av allt har Com Hem en prishöjarstrategi som visar sig lyckosam i denna ologopolliknande marknad och kunderna kan uppleva sig sitta fast i sina abonnemang med tillhörande investeringar. Com Hem har historiskt varit dålig på kundservice och fått på pälsen för detta, men under senare år har detta blivit klart bättre vilket minskat kundflykten från bolaget.

Visserligen bidrar prishöjningarna till en viss ökad kundflykt – de höjningar som är lite större än vanligt första kvartalet i år väntas öka den så kallade churnen något för att sedan återgå till det normala.

På sikt slår därmed prishöjningarna igenom rakt ner genom resultaträkningen och Com Hem räknar med en medelhög ensiffrig tillväxt, vilket kan översättas med 6-7 procent. Och det stämmer väl överens med de prishöjningar som gått ut till kunderna den här veckan med en höjning av priset för den vanligaste bredbandsuppkopplingen på 8 procent. Och andra äldre abonnemang höjs med upp till 10 procent.

Så för Tele2:s aktieägare blir det först en utspädning med ett ökat antal aktier när affären är klar, men samtidigt får man Com Hem med en stark intjäning med en stabil tillväxt som kommer ge en fin positiv påverkan på kassaflödet.

Och det kommer på sikt ge möjligheter för Tele2 att återta en position som högutdelare – något som vid sidan av bolagets allt förbättrade positioner under vd:n Allison Kirkby bidragit till aktiens starka uppgång senare år.