Kommentar: Börsens guldregn kan stabilisera börsläget

Har du fått dina första utdelningar på kontot? Om du är aktieägare i Axfood eller Nordea har pengarna redan trillat in och den här veckan fylls plånböckerna även för ägarna av aktier i Swedbank och Handelsbanken.

Och därefter strömmar pengarna in hos aktieägarna under hela april och en bit in i maj vartefter bolagstämmorna avverkas och utdelningarna kommer till aktieägarna ett par dagar efter.

Varför är då detta viktigt? Vän av ordning brukar påtala att kurserna ska ju falla lika mycket som utdelningen – allt annat lika.

Men historiken visar att på lite sikt tar sig gärna kurserna ganska snabbt tillbaka till läget före utdelningen – speciellt för bolag med en stadig utdelningshistorik. Och utdelningarna bidrar också till ett ökat köpintresse på börsen – många använder utdelningarna för återinvesteringar och det innebär att nya friska pengar också stoppas med i köpen.

Sett till indexutvecklingen under utdelningsperioden är den också klart positiv – perioden mellan mars och maj är den bästa tremånadersperioden av alla tänkbara.

Därför kan aktieägarna ha ett gott hopp om att den nuvarande lite dystra börstrenden kanske är på väg att vända upp – speciellt om de hemliga samtal lyckas som Wall Street Journal rapporterar om mellan USA och Kina angående ett hotande handelskrig.

Vad ska du då göra med dina utdelningar?

• Återinvestering i samma bolag. Blir en variant av till exempel Balder som inte ger någon utdelning alls utan investerar vinsterna i verksamheten. Nu får du i stället fler aktier och rider på ränta-på-ränta-effekten.

• Återinvestering i andra aktier. Utdelningar ger chansen att öka investeringar i vissa bolag som du funderat på, men saknat friska pengar att satsa.

• Lägg i kassa. Alternativt företagsobligationsfonder. Fortfarande är börsläget uppskruvat – den som är rädd för kursfall eller har en obalans i portföljen med väldigt mycket aktier kan behöva öka mängden av torrt krut om kurserna skulle börja falla väsentligt.

• Konsumtion/investeringar. Utdelningarna är också en möjlighet att investera i livskvalitet via konsumtion och/eller investeringar i till exempel fastigheter via värdehöjande renoveringar.

• Amortering. Att minska sin skuldsättning inför kommande räntehöjningar är alltid ett alternativ.