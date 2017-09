Kommentar: Börsen kan ha fel om Nordax

Det är nu drygt två år sedan Nordax gick till börsen med teckningskursen 45 kr och som högst har aktien noterats till 57 kr. Men sedan dess har aktien fallit tillbaka trots en stark utveckling för bolaget - kursnedgången är faktiskt så stor som över 20 procent.

Det kan tyckas underligt eftersom Nordax med råge bör ha uppfyllt de prognoser som funnits på marknaden över vinstutveckling genom att vinsten har stigit med över 50 procent sedan introduktionen.

Vad kan nye vd:n Jacob Lundblad göra för att marknaden ska uppskatta aktien mer?

– Jag tror att den långsiktiga strategin med stora personlån och ett konkurrenskraftigt digitalt erbjudande. Men vi kan göra betydligt mer för att framhäva vår position på marknaden. Det finns idag ett överdrivet negativt sentiment kring nischbanker.

Ett bättre digitalt erbjudande innebär att kunden själv på nätet ska kunna se sina ansökningar och sina spar- och låneengagemang. Genom detta ska tillgängligheten öka och därmed också få en större lojalitet från kunderna - något som idag inte är särskilt stort på marknaden.

Tillväxten i Norge har under senaste halvåret varit svag vilket har tolkats negativt av börsen då Norge är en viktig marknad för Nordax. Den norska marknaden har präglats av osäkerhet kring nya regleringar och Nordax har samtidigt sett en försämrad kreditkvalitet i ansökningsflödet vilket gjort att man skärpt kreditprövningen och därmed minskat nyutlåningen.

– Det är naturligt att myndigheterna i Norge vill strama åt eftersom kreditexpansionen har varit enormt stor på marknaden där det också kommit många nya aktörer med en aggressiv tillväxt, menar Jacob Lundblad.

– Det är positivt att spelreglerna tydliggörs, aktörerna i branschen har ett stort ansvar i att säkerställa en ansvarsfull och hållbar kreditgivning. Vi tror att vår tillväxt på den norska marknaden kommer tillbaka, men vi vill inte växa på bekostnad av sämre marginaler och ökande kreditförluster.

Sammantaget var dock nyutlåningen plus 11 procent första halvåret och ett justerat rörelseresultat ökade med 24 procent till 276 miljoner. Nordax går alltså fortsatt starkt, men aktiemarknaden tror uppenbarligen inte att detta kommer fortsätta särskilt länge till.

Jacob Lundblad tror och hoppas naturligtvis annorlunda - inte minst för att han är en stor anhängare av pilotskolan med ett ägande på knappt 0,6 miljoner aktier i Nordax värda ca 24 miljoner kr i dagsläget.

Privata Affärer tror också att Nordax kan vara en bra investering, men det är fler än Nordax i sektorn som lider brist på investerarnas förtroende just nu. Resurs Holding har inte heller haft någon bra kursutveckling - och bolagen måste sannolikt över tid visa att det går att växa med lönsamhet även under sämre konjunkturer och med högre räntenivåer. Sektorn är helt enkelt ute i kylan just nu som investeringsobjekt, men det har ju hänt förut att marknaden varit helt fel ute.

Att köpa Nordax på nivån strax under teckningskursen kan därför vara ett intressant alternativ - en direktavkastning på upp emot 4 procent bidrar också till att fallhöjden inte känns särskilt hög.

Graf: Aktiens utveckling sedan noteringen