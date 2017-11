Kommentar: Balder bra val i långsiktig portfölj

Balder tillhör en av Stockholmsbörsens främsta tillväxtaktier under de senaste drygt tio åren. Sedan 2005 har börskursen ökat ungefär 30 gånger, vilket innebär en genomsnittlig ökning på drygt 30 procent per år.

Därmed har också Balder blivit Sveriges största fastighetsbolag där fastighetsvärdena nu överstiger 90 miljarder. Att bolaget växt så mycket i värde beror bland annat på att man är ovanliga i fallet utdelningspolicy, det vill säga att bolaget ger ingen utdelning.

I stället investeras vinsterna i nya fastigheter, ombyggnader och renoveringar, vilket höjer värdet på fastigheterna och därmed substansvärdet och aktieägarna får se kursen öka. Aktien är alltså ingenting för utdelningsjägare, men alternativet kan ju också vara att sälja av några procent varje år av sin position för att få pengar i handen på sin investering.

Ser man till rapporterna från Balder är de stabila över tid med tillväxt för hyresintäkter och förvaltningsresultat. I tredje kvartalets rapport uppgick förvaltningsresultatet 2 056 miljarder - en ökning med 25 procent jämfört med föregående år. Det ger bolaget goda finansiella muskler att investera i nya projekt framöver.

Med höstens skakiga utveckling för börsens boutvecklare som bakgrund framstår Balder som ett under av lågrisk i sektorn. Diversifieringen geografiskt och mellan olika sektorer är bred och övervikten med hyresrätter känns i dagsläget helt rätt.

Utöver detta har bolaget agerat på finansmarknaden och sänkt sina finansiella kostnader framöver. Via flera nyutgivna obligationslån har Balder fått in pengar att lösa in sina preferensaktier som varit betydligt dyrare, vilket ytterligare kan öka resultatet framöver.

Substansvärdet var 219 kr vid tredje kvartalets slut och bör vid årsskiftet sannolikt ligga runt 225 kr. Aktien betaldes efter torsdagens börsdag i 216, vilket innebär 4 procents rabatt mot värdet två månader framåt.

Med en allt större bas i större fastighetsvärden kommer inte Balder att växa lika mycket procentuellt som under de riktigt framgångsrika åren sedan starten. Men vd och huvudägaren Erik Selin tuffar på i samma tillväxtspår som tidigare – och i en långsiktig portfölj känns aktien ganska given.