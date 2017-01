Kommentar: Avanza växer så det knakar

Privata Affärer skrev på denna plats för ett år sedan om bokslutet för 2015 – och vi beskrev Avanza som "ett fantastiskt fint företag". Och med ett visst kursras innan rapporten verkade tajmningen för köp lämplig.

Och det blev ett bra tips – Avanza-aktien har stigit med 21 procent sedan dess inklusive utdelning. Och tack vare detta räknas nu bolaget också till Stockholmsbörsens storbolag med ett börsvärde över 11 miljarder.

Nye vd:n från november – Johan Prom – ser detta som en bekräftelse på att Avanza jobbar rätt. Och det är inte svårt att hålla med honom – bolaget gör mycket rätt, men har också ett gyllene läge för att profitera på tröga storbanker där deras nätbanker visserligen blir bättre och bättre, men där såväl Avanza som Nordnet ligger långt före i användarvänlighet.

Kundtillströmning och därmed ökning av nettoinflödet av sparkapital är naturligtvis avgörande i grunden för hur intäkterna sedan skapas och resultatet. Avanza har varit nyskapande under förra året med gratishandel för nya småkunder innan de når ett visst kapital hos Avanza plus gratishandel av USA-aktier under Black Friday.

Det är naturligtvis perfekta knep att locka in nya kunder som sedan kan omvandlas till lönsamma kunder genom att med tiden få dem att placera större delar av sitt sparande hos Avanza. Och totalt ökade antalet kunder under 2016 med 103 000 – en ökning med 22 procent.

Detta resulterade också i ett nettoinflöde med drygt 6 miljarder av sparkapital under kvartalet – och Avanza justerar upp sitt mål att ta 9 procent (7) av nettoflödet av den svenska sparmarknaden från och med 2017.

Det är dessa fina siffror som överskuggar att faktiskt det fjärde kvartalet visade något sämre intäkter än fjolårets – och att resultatet sjönk till 117 miljoner eller 17 procent. Detta var precis enligt förväntningarna och beror på betydligt högre kostnader 2016. Det beror på högre personalkostnader framför allt inom IT och kan ses som framtida investeringar för att öka användarvänligheten.

Högre kostnader kommer även att tynga delar av 2017, men aktiemarknaden skickar upp aktien ändå med cirka 2 procent i dag för de höga målen för marknadsandelar och för att bolaget vill sikta mot en miljon kunder 2020.

Det låter mycket, men om Avanza kan fortsätta tillväxttakten som under 2016 finns det stora möjligheter att lyckas. Storbankerna har hittills inte visat någon större innovationskraft för att ta upp kampen och med allt lägre avgifter och courtage har Avanza klarat sig mycket bra även bland andra lågprisaktörer.

Att utdelningen lämnades oförändrad vid 10,50 är en liten besvikelse, men bör ses mot bakgrund av de högre kostnaderna innevarande år. En direktavkastning på cirka 2,7 procent är visserligen klart lägre än storbankernas, men ändå klart godkänd med dagens låga ränteläge.