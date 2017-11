Kommentar: Astra Zeneca snart med tillväxt igen

Astra Zeneca har försäljnings- och vinstmässigt varit en bedrövelse under över sju år där det tidigare tillväxtbolaget tappat både intäkter och vinst i stora tal. Jämfört med vinsten 2011 kommer den sannolikt i år ha minskat med cirka 80 procent, vilket skulle få vilken aktieägare som helst att sälja allt och glömma bolaget.

Ändå har Astra Zeneca som aktie varit helt ok under den här perioden och har tidigare i år varit nära tidigare toppnivåer från 2015. Anledningen är att bolaget trots rasen för intäkter och vinst hållit uppe utdelningen med nära tre dollar per aktie och dessutom tidigare lagt till aktieägarvärde genom återköp.

Dessutom har bolaget varit föremål för uppköpsspekulationer plus ett rejält konkret bud från Pfizer 2014. Styrelsen i Astra Zeneca motsatte sig detta, men hittills är man övriga aktieägare svaret skyldig eftersom aktiekursen ligger flera hundra kronor under budnivån för över tre år sedan.

Astra Zeneca nobbade budet med argument om att vändningen för intäkter och vinst kommer så småningom genom de förvärv som bolaget gjort och tillsammans med den forskning som redan fanns i bolaget kommer att ge tillväxt inom sinom tid.

Därför var det ett stort bakslag i somras när bolaget fick medge att de första resultaten från den så kallade Mystic-studien var negativa. Forskningen syftar till att hitta medel som kan ersätta cellgifter vid behandling av lungcancer, men åkte alltså på ett bakslag redan när de första resultaten presenterades.

Kursen för Astra Zeneca tappade 15 procent samma dag, men har faktiskt återhämtat sig helt sedan dess. Och torsdagens kvartalsrapport blev i alla fall ett hopp om en ljusare framtid med en omsättning och en vinst som var något bättre än väntat.

Bolaget pekar nu på att man kan vara på väg mot vändpunkten, det vill säga att försäljningen börjar öka igen och så småningom också vinsten. Argumenten för detta är att den försämrade försäljningen nu minskar kvartal för kvartal och ligger nu på lägre ensiffriga tal jämfört med tvåsiffriga under årets första kvartal.

Anledningen är att bolagets så kallade tillväxtplattformar där läkemedlen är patentskyddade och fortfarande växer nu står för alltmer av den totala försäljningskakan - andelen uppgick till 60 procent under kvartalet. Detta kommer att öka framöver i högre grad och sannolikt kommer bolaget redan under fjärde kvartalet i år eller under första kvartalet 2018 nå tillväxt igen för hela koncernen.

Att kursen stiger med någon procent idag beror också på en positiv vinstvarning i den meningen att årets vinstminskning som prognostiserats tidigare nu blir i den lägre delen av intervallet.

Dessa relativt ljusare framtidsutsikter jämfört med sju svåra år kommer innebär att Astra Zeneca behåller sin offensiva utdelningspolicy som innebär 2,80 dollar i utdelning, vilket ger över fyra procent i direktavkastning. Det har och kommer även fortsatt att ge en bra krockkudde i aktien medan aktieägarna väntar på att intäkter och vinst ska börja växa igen.

Graf: Astras kursutveckling de senaste 12 månaderna