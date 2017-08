Kommentar: All-time-high för Leo Vegas med stark tillväxt som lockar

Under det andra kvartalet visade Leo Vegas en ökning av intäkterna med 60 procent varav 53 procent var organisk tillväxt. Därmed blev omsättningen nästan 50 miljoner euro, vilket var något bättre än förväntningarna.

Att intäkterna jämflört med förra året nu ökat så dramatiskt innebär också att Leo Vegas svängt från förluster 2016 till ett rörelseresultat på 5,6 miljoner euro. Det är viktigt att visa att den kraftigt ökande intäktsströmningen faktiskt resulterar också i vinster – och inte bara försvinner i det stora svarta hål som den fortsatta massiva marknadsföringen utgör. Vd Gustaf Hagman påpekar också i rapporten att kostnaderna för marknadsföring i förhållande till intäkterna inte kommer avvika från tidigare mönster framöver.

Leo Vegas som framför allt är ett mobilspelbolag ökade deponeringen totalt till 168 miljoner euro mot drygt 100 miljoner för ett år sedan, vilket också visar att den stora tillströmningen av nya kunder även resulterar i långsiktigt större engagemang.

För aktieägarna har Leo Vegas-introduktion varit en fin resa med en mer än fördubblad kurs om man varit med från starten. Att aktien i dag slår det färska kursrekordet är helt i sin ordning eftersom vinsten blev cirka 30 procent bättre än förväntningarna.

Det som varit Leo Vegas kännetecken under tiden som börsbolag är att bolaget får bra kritik för sin plattform utifrån ett spelarperspektiv. Man har inriktat verksamheten på just mobilspel som är den trend som växer mest just nu i den här världen – och tar uppenbart marknadsandelar med sin fina tillväxt.

Ett bra exempel på detta är verksamheten i Danmark som lanserades för cirka ett halvår sedan. Under andra kvartalet stod Danmark för 6 procent av bolagets intäkter och i juli har den siffran stigit till 9 procent.

Juli har också börjat bra med en tillväxttakt för intäkterna på 42 procent till drygt 18 miljoner euro. Ett avbräck finns dock i Australien där en ny reglering kommer att påverka Leo Vegas intäkter negativt – Australien stod för 7,6 procent av intäkterna under andra kvartalet.

Sammantaget finns det i dag få faktorer som talar för att Leo Vegas fina tillväxtresa kommer avstanna i höst – uppenbarligen fungerar affärsmodellen och siktet är inställt på intäkter under 2018 på 300 miljoner euro och med marginaler upp emot 15 procent. Från analytikerhåll har riktkurserna höjts senaste månaderna – högst ligger Handelsbanken med en köprekommendation och riktkursen 77 kr.

Att bolaget är skuldfritt och därmed har finansiell styrka för både investeringar och förvärv är också ett stort plus. Från bolagets sida vill man gärna vara med i den konsolidering som väntas inför framtida regleringar – och i så fall på den köpande sidan. Men utan tvekan är Leo Vegas ett attraktivt mål för de större speljättarna – ett saftigt uppköpsbud skulle knappast förvåna framöver.