Kindred slog förväntningarna

Kindreds spelöverskott summerades till 153 miljoner pund i det fjärde kvartalet. Väntat var ett spelöverskott på 149 miljoner pund, enligt SME Direkt.

Ebitda-resultatet blev 38,9 miljoner pund, mot förväntade 33,1 miljoner, och rörelseresultatet 31,6 miljoner pund. Snittprognosen låg där på 26,8 miljoner.

Utdelningen föreslås bli 0:31 pund per aktie och svenska depåbevis, vilket motsvarar cirka 3:46 kronor per aktie och svenska depåbevis. Väntat var 0:26 pund per aktie, enligt SME Direkt.

Kindred hette tidigare Unibet.