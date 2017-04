Investor: Totalavkastning 10,8 procent första kvartalet

Substansvärdet per aktie vid periodens utgång var 432 kr, mot 393 kr vid utgången av det fjärde kvartalet.

Det ger en substansrabatt på 13,1 procent per den 31 mars, räknat på ett vägt genomsnitt av A- och B-aktien, jämfört med en rabatt på 13,7 procent i slutet av fjärde kvartalet.

Substansvärdet per aktie med marknadsvärderade onoterade innehav, som Investor introducerar i och med måndagens rapport, var 487 kr, motsvarande en rabatt om 22, 9 procent.

Bland analytikerna syntes exempelvis ett sådant substansvärde på 494,40 kr per den 31 mars från Nordea. Handelsbankens estimerade värde på de onoterade innehaven var 32,3 miljarder kr, eller 42 kr per aktie, mer än Investors rapporterade värden per årsskiftet.

Investors resultat efter skatt blev 30.404 miljoner kronor (-9.688). Resultatet per aktie uppgick till 39:80 kronor (-12:71).