Investor fick miljardutdelning från Mölnlycke

Investmentbolaget Investor redovisar en totalavkastning för det tredje kvartalet 2017 på -0,9 procent. Jämförelseindexet SIXRX steg samtidigt med 2 procent.

Substansvärdet per aktie vid periodens utgång var 439 kr, mot 433 kr vid utgången av det tredje kvartalet.

Det ger en substansrabatt på 9,2 procent per den 30 september, räknat på ett vägt genomsnitt av A- och B-aktien, jämfört med en rabatt på 7,1 procent i slutet av andra kvartalet.

Substansvärdet per aktie med marknadsvärderade onoterade innehav, som Investor introducerade i och med förrförra kvartalsrapporten, var 497 kr, motsvarande en rabatt om drygt 19 procent. Det kan jämföras med 493 kr och 18,4 procent vid halvårsskiftet.

Investors resultat efter skatt blev 5 373 miljoner kr (30 772). Resultatet per aktie uppgick till 7,03 kr (40,21).

Miljardutdelning från Mölnlycke

Investors största helägda dotterbolag Mölnlycke distribuerade 450 miljoner euro, motsvarande 4,3 miljarder kronor, till Investors del för onoterade innehav, Patricia Industries, under det tredje kvartalet.



Det framgår av Investors kvartalsrapport, där det även rapporteras att omsättningen minskade med 2 procent för Mölnlycke under kvartalet.



Organiskt och i konstanta valutor rapporteras dock en ökning på 1 procent, och det operativa kassaflödet på 96 miljoner euro (198) betecknas som starkt. Försäljningstillväxten i Mölnlycke drevs av tillväxtmarknaderna, medan USA och Europa "i stort sett var oförändrade under kvartalet".

"Stabil utveckling i världsekonomin"

Investor upplever i nuläget en stabil utveckling i världsekonomin, även om bilden skiljer sig åt mellan olika geografier och branscher.

Det skriver investmentbolagets vd Johan Forssell i tisdagens kvartalsrapport.

"En rad geopolitiska risker kvarstår och osäkerheten är stor över vilka effekter ett gradvis tillbaka-dragande av den mycket expansiva penningpolitiken kan komma att få", skriver han, och fortsätter:

"Givet denna osäkerhet är fortsatt fokus på att förbättra flexibiliteten och att förbereda sig för olika scenarier av största vikt för oss och för våra företag."

Investor fortsätter, konstaterar Johan Forssell också, att leta efter attraktiva investeringsmöjligheter, "men i denna marknad, kännetecknad av hård konkurrens om tillgångar, kommer vi att bibehålla vårt fokus och vår disciplin".

Investor kommer således att investera "när vi hittar rätt möjligheter till rätt pris".

Fortsatt aktiv Ericssonägare

Investor kommer att som långsiktig ägare fortsätta att aktivt stödja Ericsson.



Det skriver investmentbolagets vd Johan Forssell i Investors niomånadersrapport, efter att ha konstaterat att Investor köpte aktier i Ericsson för 1,2 miljarder kronor under det tredje kvartalet, och att Ronnie Leten av Ericssons valberedning - där Johan Forssell är ordförande - föreslogs bli ordförande strax efter kvartalets utgång.



"Med nyligen genomförda ledningsförändringar, den strategiska inriktningen med ökat affärsfokus och de aviserade styrelsenomineringarna [förutom Ronnie Leten även Kurt Jofs, red anm], bedömer vi att Ericsson tagit viktiga steg på vägen mot att realisera sin långsiktiga potential", skriver Johan Forsell.