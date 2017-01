Intrum klår förväntningarna

Intrum Justitias rörelseresultat blev 559 miljoner kr i det fjärde kvartalet. Enligt SME Direkt väntades 420 miljoner kr.

Nettoomsättningen uppgick till 1 719 miljoner kr, att jämföra med förväntade 1 544 miljoner kr.

Utdelningen föreslås bli 9,00 kr per aktie (8,25), att jämföra med förväntade 9,18 kr.

Utdelningen är i linje med policyn om att i genomsnitt över tiden dela ut minst hälften av nettovinsten till aktieägarna. Det säger kredithanteringsbolagets vd Mikael Ericson tillsammans med finanschefen Erik Forsberg i en kommentar till Nyhetsbyrån Direkt.

Enligt SME Direkt väntades en utdelning om 9,18 kr per aktie, utdelningsförslaget låg därmed 2 procent under analytikernas snittförväntan. De 9 kronorna per aktie motsvarar knappt 45 procent av resultatet per aktie om 20,15 kr.

"Det är i linje med utdelningspolicyn, nu strax under. Men vi har jämförelsestörande poster och snittet över de senaste åren ligger högre. Styrelsens förslag till bolagsstämman ligger inom ramen för vår utdelningspolitik", säger Mikael Ericson.

Den lägre utdelningsnivån har inte att göra med att skuldsättningen kommer att öka efter den förväntade sammanslagningen med Lindorff?

"Det är inte bedömningen som gjorts, vi kommer att parera den ökade skuldsättningen med bryggfinansieringen, vilket vi annonserade i samband med att förslaget om samgående med Lindorff presenterades", säger vd:n.

Det planerade samgåendet fortsätter med en konkurrensprövning som fortsatt bedöms blir slutförd under det andra kvartalet 2017, säger han vidare.