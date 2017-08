Intressant kursraket i gamblingsektorn

Angler Gaming knoppades 2012 av från speloperatören Betsson. Detta då verksamheten låg utanför Betssons fokus. Angler fick med sig spelplattformar och kunderna i de länder som inte var Betssons kärnverksamhet.

En positiv nyhet i delårsrapporten är att Angler Gaming nu utvecklats så väl att man skaffar sig en utdelningspolicy. 50-100 procent av årets nettovinst ska delas ut, såvida inte kapitalet behövs till förvärv. Angler har heller inga banklån utan till synes bra finanser.

Intäkterna under andra kvartalet lyfte 64 procent och vinsten per aktie mer än dubblades från 0,0051 euro till 0,0109 euro. Den genomsnittliga dagliga intäkten i juli var dessutom i 23 procent högre än under årets andra kvartal.

Räknar vi i svensk valuta och på helåret 2017 lär Angler kunna nå åtminstone 30 öre per aktie. Därmed handlas Angler till 21 gånger årsvinsten. Det är inte för mycket så länge det pekar uppåt, även om det är svårt att veta hur länge tillväxt och lönsamhet sitter i.

Osäkerheterna för gamblingbolagen är många, vilket jag skrev om i måndagens krönika. Särskilt små spelare som Angler innebär förstås hög risk, men potentialen finns där. Det är även svårt att bedöma kasinomarknadens framtid i de ofta lite mer exotiska länder där Angler får sina intäkter.

Gillar du att investera utifrån trender och momentum är Angler en bra chansning. För övriga placerare är den här typen av kryddor i portföljen troligen lite för äventyrlig. Bolagets sajt anglergaming.com är för övrigt mycket sparsam på information jämfört med andra i branschen.

Graf: Angler Gamings utveckling de senaste tre åren