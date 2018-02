Insiders i köptagen

New Waves grundare och vd Torsten Jansson har ökat sitt innehav i bolaget med 200 000 B-aktier genom ett köp daterat den 23 februari. Det framgår av Finansinspektionens insynslista. Aktieposten är värd drygt 11 miljoner kr. Efter affären är Torsten Janssons totala ägande i New Wave knappt 20 miljoner A-aktier och drygt 2,1 miljoner B-aktier via bolaget Torsten Jansson Förvaltning.

Balcos vd Kennet Lundahl har köpt 20 000 aktier i bolaget, enligt Finansinspektionens insynslista. Aktierna köptes den 26 februari för drygt 1,2 miljoner kr. Efter köpet uppgår vd:ns innehav till drygt 300 000 aktier, enligt ägardatatjänsten Holdings.

Tidigare på måndagen rapporterades att även Balcos styrelseordförande Lennart Kalén köpt 20 000 aktier för att därmed öka sitt totala innehav till ungefär 345 000 aktier.

Teknikbolaget Mycronics vd Lena Olving har på måndagen köpt ytterligare 1 500 aktier i bolaget, en affär värd cirka 164 000 kr. Det framgår av Finansinspektionens insynslista. Lena Olving äger drygt 120 000 aktier efter affären, enligt ägardatatjänsten Holdings.

Styrelseledamoten Lars Wrebo har den 22 februari köpt 3 000 aktier i AQ Group till ett snittpris till 190 kr. Värdet uppgår till 570 000 kr. Lars Wrebo blev invald i styrelsen under 2017. Sedan tidigare äger Lars Wrebo 1 000 aktier i AQ Group, enligt bolagets hemsida.

Thules styrelseledamot Hans Eckerström har den 23 februari sålt 15 000 aktier i bolaget, enligt vad som framgick av Finansinspektionens insynslista i fredags kväll. Samma dag, enligt en registrering som skedde under måndagsförmiddagen, har Hans Eckerström via bolag (Eckis Holding) köpt 20 000 aktier.

Det finns också insiders som går mot strömmen och säljer innehav. Det gäller till exempel Klöverns finanschef Jens Andersson som i fredags sålde 50 000 aktier i fastighetsbolaget till snittkurs om 10,2366 kr. Försäljningen inbringade således drygt 500 000 kr.