Ny omstart för Hufvudstaden C

Under tisdagen och måndagen har handeln i aktien bara varit i gång korta perioder på morgonen innan nya handelsstopp har inträtt. Under tisdagen gjordes ett antal avslut runt 300 kr per aktie, vilket är klart högre än vad Hufvudstadens mer likvida A-aktie handlas för.

Under tisdagsförmiddagen stoppades även handeln i Catellas mindre likvida A-aktie sedan aktien stigit onormalt mycket.

På senare tid har det relativt ofta förekommit branta kursrörelser i mindre likvida aktier i flera börsbolag såsom Midsona, Svolder och Midway.