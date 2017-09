H&M:s aktie dyker efter rapport

Bruttomarginalen tyngdes av sommarreor och sjönk från i fjol. H&M:s vd Karl-Johan Persson upprepade budskapet att höstkollektionen fick en bra start, men uppgav även att bolaget mot slutet av september ser en viss avmattning i försäljningen.

På börsen sjönk aktien efter rapporten och var vid lunchtid på torsdagen ned drygt 5 procent.

Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:

Rörelseresultat strax över förväntan. H&M rörelseresultat blev 4.939 miljoner kronor för tredje kvartalet, juni-augusti. Det var strax över analytikernas förväntan om 4.901 miljoner enligt SME Direkt.

Bruttomarginalen tyngdes av sommarreor. Bruttomarginalen på 51,4 procent och var 2,6 procentenheter lägre än motsvarande period i fjol. Väntat var 51,6 procent, enligt SME Direkts prognossammanställning. Prisnedsättningarna i relation till omsättningen ökade med 2,8 procentenheter i andra kvartalet jämfört med motsvarande kvartal året innan och det var samma som analytikerna hade räknat med att reorna i relation till omsättningen skulle ha ökat.

Viss avmattning slutet av september. H&M:s vd Karl-Johan Persson upprepar budskapet att höstkollektionen fick en bra start, men uppgav även att bolaget mot slutet av september ser en viss avmattning i försäljningen.

Ser stor potential nå lägre varulager framöver. H&M:s varulager i slutet av tredje kvartalet utgjorde 33,5 procent av balansomslutningen och 16,6 procent av omsättningen exklusive moms rullande tolv månader. I slutet av kvartalet var varulagret 16,1 procent i förhållande till omsättning (16,6 samma tid i fjol). Som en följd av snabbare ledtider, effektivare varuförsörjningskedja och mer inköp i säsong finns stor potential nå lägre varulagernivåer framöver, enligt H&M.

Sänker butiksexpansionsmål 2017. H&M planerar nu att öppna cirka 385 nya fysiska butiker 2017, att jämföra med tidigare bedömning på cirka 400 butiker netto. Ungefär 475 butiker ska öppnas (tidigare 500) och cirka 90 ska stängas (tidigare 100). Av de nya butikerna som öppnas under 2017 kommer de flesta vara H&M-butiker och cirka 70 butiker övriga varumärken. För H&M Home är fortfarande cirka 60 nya H&M Home-avdelningar planerade under 2017. H&M upprepar vidare att bolaget under 2018 planerar att öppna de första fristående H&M Home-butikerna.

Kan komma nya märken bara för online. Det nya varumärke som H&M flaggat för ska komma nästa år kommer att vara en kombination av fysiska butiker och e-handel. Framöver kan det dock komma ytterligare varumärken som bara säljs online, säger H&M:s vd Karl-Johan Persson till Nyhetsbyrån Direkt.

Kapitalmarknadsdagen blir i februari nästa år. H&M:s av många emotsedda kapitalmarknadsdag kommer att hållas i februari nästa år. Den ska äga rum i Stockholm och exakt datum i februari kommer att meddelas senare.