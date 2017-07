SEB: Stor chans att Hexagon blir uppköpt

"Vi behåller vår köprekommendation och trots sänkning av våra prognoser lyfter vi riktkursen från 410 till 425 kr eftersom vi antar att det finns en stor sannolikhet för att bolaget, eller delar av bolaget, kan bli förvärvat eller avyttrat i en nära framtid", skriver SEB.

Bankens styckesvärderingen ger ett rimligt värde, "fair value", om 445 kr per aktie, enligt analysen där SEB samtidigt konstaterar att bolaget värderades till runt 20 miljarder dollar, eller 460 kr per aktie, när Wall Street Journal i början av sommaren skrev att bolaget var till salu.

SEB konstaterar även att Hexagon står inför ett "intressant" andra halvår. Vad gäller rapporten för det andra kvartalet konstaterar banken att siffrorna var i linje med förväntningar om man justerar för vissa engångsposter. SEB tror samtidigt att bolagets organiska tillväxt kommer att öka till runt 5-6 procent under andra halvåret, upp från en sju kvartal lång period av en tillväxt kring 2-3 procent.

Hexagon stängde på 400 kr på torsdagen och aktien har gått upp med nästan 23 procent sedan årsskiftet.

Graf: kursutveckling två senaste åren.