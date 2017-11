Hernhag: Två aktier du kan satsa 100 000 kr på

Jultomten: Om du fick 100 000 kr i julklapp att köpa en aktie för vilken hade du köpt?

Marcus: Om Tomra rekylerar ned eller om Collector eller Bilia bildar bottenformation och börjar vända upp tar jag någon av dem.

Henrik: Hej Marcus, Vilken/vilka utdelningsaktier skulle du kunna tänka dig att öka i idag? Hälsn. Henrik

Marcus: Hej! Amerikanska teleoperatören AT&T, byggbolaget Skanska och investmentbolaget Kinnevik. Sen lurar jag på Bilia om bara trenden såg ut att bottna.

Peter S: Marcus hur tror du bitcoinbubblan slutar.

Marcus: Med några dramatiska vändningar.



Thomas: Avanza Auto? Är det bra grejer för en som inte orkar hänga med i svängarna, eller är det bättre att bara köpa och behålla lite olika Spiltan och Didner&Gerge fonder?

Marcus: Jag skulle satsa på fonderna från fondbolagen du nämner istället, även om det inte är något direkt fel på Avanza Auto.



Kalle: Hej! För en vecka sedan sålde jag hälften av mitt aktieinnehav för ca 2 milj. Jag avser att köpa tillbaka aktierna efter 10 procents nedgång. Var tycker du att jag ska placera pengarna tills dess? Jag har funderat på preffar, men är det så klokt nu när räntan väntas stiga?

Marcus: Hej! Likvider är nog lika bra ifall de 10 procenten kommer snabbt, om de kommer alls.



Jan C: Hej! Vad ser du för anledning till nedgången i Ahlsell den senaste tiden. Har ni nån målkurs för denna aktie?

Marcus: Hej! Det finns viss bostadsbyggrelaterad oro tror jag. 70 kr borde aktien kunna nå om oron släpper och bolaget går bra.



SHJ: Hej igen, har Seamless något av värde nu när de ska avveckla SEQR från sin portfölj. Ser du någon långsiktigt värde av aktien/företaget?

Marcus: Hej! Det är konsumentdelen av SEQR de ska sälja eller avveckla. Företagsbiten går tydligen bättre och kvarvarande verksamheter kan nå lönsamhet snabbare enligt bolaget. Seamless är en typ av lottsedel jag tycker placerare ska undvika.



Erik: Hej! Bilia har ju gått ner en hel del sista tiden. Ska man ta rygg på Qviberg och köpa? Utdelningen är ju dessutom över 5%De ska ju satsa på expansion utanför Sverige. Hur ser du på framtiden för branschen?

Marcus: Hej! Om du är långsiktig så gör det, ta rytt på Q. Branschen känns okej med både bra och dåliga inslag. Frågan är bara när Bilias trend vänder upp igen.



Persson : Hej Marcus. Nu är jag förtvivlad. Behöver ett råd om hur jag ska göra med mina Recipharm.

Marcus: Hej! Bolaget utvecklas rätt dåligt. Jag lutar åt att du ska undvika, även om de förr eller senare borde repa sig.



Don Wegge: Hej Marcus. Om alla investmentbolag var värderade lika, vilka tycker du bäst om, topp tre, etta tvåa trea?

Marcus: Hej! Investor för bredden inkl onoterad, Lundbergs för fastigheterna, Bure för tillväxtaktierna. Detta om nu investmentbolagens aktier och deras innehav alla var normalvärderade rent hypotetiskt.



Student: Tjena Marcus! Är en 19-årig gymnasieelev som läst alla dina böcker och byggt en portfölj med stabila bolag med främst fokus på etablerade Investmentbolag och sedan någon fastighetsaktie också. Har både Lundbergs och Latour i portföljen, vet att substanspremien är hög, men samtidigt är det bolag jag tänkt behålla i många år, och en premie bör väl betyda att avkastningskravet är högre, och bör väl därför inte spela någon smärre roll på lång sikt?

Marcus: Hej! Tack för att du läst mina böcker. Hög värdering innebär att kraven på att bolagen ska leverera framöver är större. Är du riktigt långsiktigt är det bara att behålla dina kvalitetsbolag.



Stoffe: Jag ligger 8 % back på Nordea. Tycker du jag ska sälja allt eller köpa mer för att snitta ner mig?. Om sälja; vilken annan bank tycker du har mer potential?

Marcus: Det beror på om du funderade på ett kort klipp eller en lite längre placering. Aktien har återigen toppat kring 110-115 kr precis som 2015. På kort sikt ser det kanske lite svagare ut innan aktien får kraft att eventuellt gå högre. Som en långsiktig kassako i portföljen funkar Nordea än.



Erik: Hej hej! Hur ser du på börsen just nu? Har du några speciella bolag som du tänker att öka i eller avvaktar du något mer? Vad tycker du om Garo och Volati? Trevlig helg!

Marcus: Hej! Börstrenden är uppåt som det ser ut nu. Jag gillar Garo, men det känns fortsatt för dyra. Volati är också bra och börjar locka efter nedgången.



PR: Vad händer med Spiltans högräntefond om räntorna börjar att stiga?

Marcus: Den skulle kunna klara sig rätt bra då "andelen värdepapper med rörlig ränta (kort ränterisk) uppgår till mer än 95%" enligt deras senaste rapport.



Åke: Hej! Är fullinvesterad i aktier och fonder till ett värde av ca 500 000 kr.Förr eller senare kommer en rejäl nedgång. Hur allokerar man om på bästa sätt för att behålla så mycket som möjligt av värdet på det placerade kapitalet om man inte vill sälja allt och stå utanför marknaden?

Marcus: Hej! Defensiva aktier som Axfood, ICA, Swedish Match lär falla mindre när det går ned. Preferensaktier också. Genom att vika över till de tryggare aktierna då och då minskar kanske potentialen men också risken om det går vänder ned på börsen.



Magnus: Hej. Hur ser du på Klövern i förhållande till andra fastighetsbolag på 3-5 års sikt? Med vänlig hälsning Magnus

Marcus: Hej! Klövern är offensiva inom kontor och jag gillar bolaget. Svårt att säga om det blir bättre eller sämre än genomsnittet för branschen.



Markus: Hej Marcus! Investor, Latour, Kinnevik m fl är ju stora, högpresterande investmentbolag på Stockholmsbörsen. Har du något tips på motsvarande fina investmentbolag i andra delar av Europa?

Marcus: Hej! Tyvärr inte, har inte hittat så många sådana ute i Europa och än mindre kan jag de bolagen.



Lasse: Hej! Mekonomen köpvärd efter den svaga rapporten bara utifrån att utdelningen ser ok ut? Eller är det risk för sänkt utdelning?

Marcus: Hej! Mekonomen verkar inte gå bra som bolag längre. Undvik aktien.



Jojje: Hej Marcus, Skulle vilja ha tips på förslag till en aktieportfölj för sparande på 18-20 år till vår son. Vi sparar idag barnbidraget i Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära, Spiltan Globala Investmentbolag, Spiltan Investmentbolag Aktiefond.

Marcus: Hej! Ni har idag en bra fondportfölj som det ser ut med stor exponering mot svenska investmentbolag via Spiltan-fonden. Som barnsparande är vore det i så fall läge att köpa extra i de långsiktigt spännande Melker Schörling och Bure.



Daniel: Hej Marcus! Tack för bra chatt. H&M har utdelning snart och det är sista dagen att köpa med rätt till utdelning. Tycker du man ska köpa för att få mer utdelning eller vänta och köpa efter när kursen går ner, för att på så sätt snitta ner Gavet? Eller inget av de?

Marcus: Hej! Det känns som det är lika bra att vänta i H&M då den långa trenden är ned.



Calle: Kan man undvika att utdelning på Nordeaaktier beskattas i ISK-depå när Nordea flyttartill Finland?

Marcus: Nej, det kommer att dras källskatt på utdelningen från Nordea i båda KF och ISK då bolaget byter skattemässig hemvist till Finland.



Börje: Hej! Ska man sälja eller behålla Telia köpta på 85 kr ? Och köpa något annat.Tack för en bra chatt /Börje

Marcus: Hej! Titta på att avveckla innehavet om inte kurstrenden blir bättre och tydligare uppåt.



Anefelt : Hej Marcus och tack för din lärorika och framförallt pedagogiska chatt. Jag är nybörjare. Jag vill äga både en storbank och Resurs. Kan man tänka så, att man har två bolag i samma sektor? Hur bör jag vikta de isåfall?

Marcus: Hej! Varför inte båda aktierna, det är inget problem i en annars bred portfölj. Storbanken kanske har lägre risk men också lägst potential. Om du ska vikta den ena eller den andra tyngst beror på vad du är ute efter, något lite tryggare eller något mer spännande.



Egon: Vilket svenskt bolag tror du har störst möjligheter att bli ett nytt Hexagon?

Marcus: Balder med deras ägande i Collector kan kanske bli finansbranschens svar på Hexagon.



Nisse: Hej Marcus! Kan man på något vis förutse/skydda sig mot att storägare säljer och kusen dyker? Tänker närmast på Mr Green där storägare sålde 3 miljoner aktier i veckan.

Marcus: Hej! Nej, inte vad jag kan komma på.



Mimmi: Hej! Är 36 år och vill spara till min pension. Kan du ge mig ett tips på en aktie eller fond jag ska satsa på.

Marcus: Hej! Hur ser ditt sparande ut i övrigt? En bra början är ett investmentbolag, men tillväxtaktier som HMS, Hexagon och Balder är spännande även om det kanske inte är låg värdering just nu.



Pimpe: Hej, Vilken/vilka aktier skulle du rekommendera att börja med, om man önskar låg risk och stabil utdelning?

Marcus: Hej! De största investmentbolagen.