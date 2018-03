Hernhag: Netent kan vara det nya H&M

Både rörelsemarginalen och rörelsevinsten föll under fjärde kvartalet. Det finns i och för sig flera faktorer som talar för att Netents vinstsvacka är övergående. Flytten till större lokaler på Malta är gjord, negativ effekt från kunder som lämnat vissa marknader kan vara övergående, flera nya licensavtal har tecknats, 20 nya lanseringar av spel under 2018 än fler än de 14 som gjordes under 2017.

Trots det känns det som om Netent har sina bästa år bakom sig. Precis som att magin med H&M sedan länge försvunnit håller Netents framgångsrecept på att blekna. Det finns ingen koppling mellan H&M:s kläder och Netents kasinosystem, men paralleller mellan de båda före detta branschledarna kan vi dra inom bolagsutveckling och aktiekurs:

* Respektive bransch har förändrats. H&M pressas av övergången till online och nya konkurrenter där. Netent pressas sedan några år av nya konkurrenter som har livekasinon, men även den gamla kärnverksamheten inom slotsmaskiner verkar möta hårdare motstånd. Även om Netents livekasino växer är man långt efter Evolution Gaming och på marknaden för vanliga kasinospel verkar konkurrenter som Cherrys dotterbolag Yggdrasil gå betydligt bättre.

* Expansionen ger inte resultat. H&M har matat ut många fler butiker även av det gamla H&M-varumärket och inte bara de nya kedjorna. Netents alla nya spel och alla nya licensavtal borde ha lönat sig mer, men tillväxten saktar ändå in. Är spelen verkligen lika populära och konkurrenskraftiga som förr?

* Hela vinsten delas ut. Netents starka kassaflöden och affärsmodell binder inte så mycket kapital, men i tider av marginalpress och osäkerhetsmoment är utdelningshöjningar ändå långt borta.

* Direktavkastningen har blivit hög i takt med att aktien fallit och nu framstår den som mycket lockande. Lite högre direktavkastning än vanligt innebär köpläge om du tror att bolagen kommer att öka vinster och utdelning framöver. När direktavkastningen däremot blir klart mycket högre än vanligt handlar det inte bara om någon liten felprissättning, marknaden är i regel bra påläst och ser uppenbarligen stora hot.

Det är ovanpå det oroande att vd:n Per Eriksson fick sparken nu i slutet av första kvartalet när bolagets styrelse borde kunna se huruvida kvartalet eller åtminstone inledningen av året blivit. En vändning för Netent känns därmed mer avlägsen igen.

Aktiekursen ligger i tydlig fallande trend sedan 2016 och det är av flera anledningar. Riskerna med så kallat bottenfiske i en aktie är att du riskerar att fastna med kroken i sjöbotten. Om du kan se botten för Netent är det en sak, men de flesta av oss ser mest grumligt vatten och väljer att fiska i en annan del av börshavet.

Graf: NetEnts kursutveckling de senaste tre åren